PSG, mistero Sergio Ramos: la rivelazione dello spogliatoio preoccupa tutti

La continuità di Sergio Ramos al PSG è sempre più in discussione e infatti si parla di addio, ma dallo spogliatoio giunge un unico monito.

Gli infortuni hanno seriamente compromesso la prima stagione di Sergio Ramos al PSG. Giunto in Francia dopo l’addio in lacrime al Real Madrid, club del quale è stato emblema e capitano per sedici anni, il difensore spagnolo era motivatissimo nel provare una nuova esperienza, ma in pratica è come se non l’avesse ancora vissuta.

Diversi problemi fisici, muscolari e ricadute hanno condizionato la possibilità di mantenersi impegnato in campo e anche di essere considerato un perno della squadra da parte dell’allenatore Mauricio Pochettino.

Nelle ultime settimane si è parlato di colloquio in corso tra l’entourage di Sergio Ramos e i Los Angeles Galaxy per un’avventura, tecnicamente meno impegnativa, in MLS e anche stimolante dal punto di vista dello stile di vita.

PSG, Sergio Ramos può lasciare in estate ma dallo spogliatoio vogliono che resti

Il 35enne non disdegna la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti e infatti ha favorito proprio il dialogo dei suoi agenti con la dirigenza americana. Il PSG resta in attesa di capirne di più. Tuttavia, mentre si aspettano i risvolti, il monito che arriva dallo spogliatoio francese è chiaro: Sergio Ramos è un leader e i compagni di squadra premono per la sua permanenza.

In particolar modo, in occasione di un’intervista rilasciata ad ‘Amazon Prime Video’, il difensore Marquinhos ha parlato così del compagno di squadra, che al momento conta solo cinque presenze in campo: “È un peccato. Come difensore l’ho sempre ammirato, vorrei giocare al suo fianco come ho già fatto con altri grandi difensori. Dobbiamo concentrarci sul farlo tornare prima possibile, mentalmente è molto, molto forte. In allenamento vediamo quanta voglia abbia di rimettersi in forma per aiutare la squadra in questi momenti chiave della stagione”.