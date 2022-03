Parità a Bologna e Firenze, Sassuolo spettacolare: tutti i risultati delle 15:00

Il pomeriggio di Serie A: Sassuolo a valanga sul Venezia, mentre Fiorentina-Verona e Bologna-Torino non vanno oltre il pareggio.

Si smuove poco o niente la classifica di Serie A per le squadre in campo alle 15:00. È soltanto il Sassuolo a confermare il suo strapotere sul Venezia, mentre cala la Fiorentina, che non riesce a colpire al centro un sempre ottimo Verona. Il Torino in cerca di certezze contro il Bologna, in realtà ne perde e aggiunge ancora una sfida senza vittorie.

Venezia-Sassuolo. L’avvio di gara per i padroni di casa è piuttosto complicato e infatti Raspadori approfitta di un momento di confusione di Svoboda e Romero per portare subito i neroverdi in vantaggio. Poi, due rigori capitalizzati da Berardi e Scamacca siglano il tris. Ci prova Henry di testa ad accorciare le distanze ma a poco serve. Rete annullata a Fiordilino e all’avversario Traore per irregolarità. È tutto nel primo tempo, ma anche il secondo ha la sua intensità. Nel secondo tempo, il Sassuolo chiude la pratica con un episodio da rigore, che viene convertito in rete da Berardi. Per i padroni di casa annullato un gol a Nsame ed errore di Aramu dal dischetto. Finisce 1-4.

Serie A, la sintesi di Fiorentina-Verona e Bologna-Torino

Fiorentina-Verona. Buon primo tempo per entrambe le squadre, al Franchi. Il ritmo è elevato e numerose sono le occasioni da ambo le parti. La Viola impiega 10′ per sbloccare il risultato con Piatek, che in area si fa ceppa di Montipò. Dopo poco Lasagna si procura un rigore, che Caprari trasforma in rete. Un’altra grande occasione per il calciatore del Verona è al 40′ ma Terracciano favorisce il corner. Il secondo tempo si mantiene sulla falsariga del primo e la gara finisce 1-1.

Bologna-Torino. Crea più il Torino, in tensione per gli ultimi risultati e per il futuro di Belotti, che la squadra di Mihajlovic, grazie a un pressing alto e infatti Skorupski è costretto a dare il meglio di sé in almeno due occasioni. Più convincente il Bologna sul finale del primo tempo, ma niente che possa giustificare un eventuale vantaggio. Reti bianche è il giusto risultato, anche per quanto visto nella seconda frazione di gioco. Equilibrio è la parola chiave per questo 0-0.

La classifica di Serie A

Inter 58*, Napoli 57*, Milan 57*, Juventus 50*, Atalanta 47*, Roma 47, Lazio 46, Fiorentina 43*, Verona 41, Sassuolo 39, Torino 34*, Bologna 33*, Empoli 32, Udinese 29**, Spezia 26*, Sampdoria 26, Cagliari 25, Venezia 22*, Genoa 18, Salernitana 15**

*una partita in meno

**due partite in meno