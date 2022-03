Belotti via dal Torino? Ecco quando arriverà la decisione del Gallo

La situazione relativa al futuro di Andrea Belotti non è ancora stata del tutto definita, ma a tal proposito arrivano delle dichiarazioni dalla dirigenza del Torino.

Non è più un segreto che il centravanti e capitano del Torino, Andrea Belotti, abbia rimandato ogni decisione in merito al futuro alla prossima stagione. Il calciatore, infatti, avrebbe voglia di un’avventura professionale più stimolante ad alti livelli. Per tale ragione ha opposto resistenza ai tentativi di rinnovo che la società ha avanzato durante i mesi scorsi.

Ciò chiaramente destabilizza l’ambiente, poiché si tratta del giocatore più rappresentativo degli ultimi anni. E porta anche la stessa società a dover fare dei ragionamenti sul progetto e su quanto sarà possibile investire per un sostituto all’altezza.

Tutto però ha il suo tempo, nella misura in cui l’attenzione è rivolta nelle ultime settimane a invertire la tendenza delle sfide. L’annata era cominciata nel migliore dei modi, ma i risultati cominciano a essere troppo altalenanti e a mettere in discussione la possibilità di un traguardo più ambizioso/europeo: il Torino è a metà classifica.

Torino, le parole del dirigente Vagnati sul futuro di Belotti

In occasione dell’impegnativo match di campionato contro il Bologna, è intervenuto ai microfoni di ‘DAZN’, Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, il quale è stato breve e incisivo sul futuro di Belotti. Pur trattandosi di un argomento scottante e assolutamente centrale, bisognerà attendere per una risposta: “Belotti oggi gioca, poi a fine anno tireremo le somme”.

In merito all’appuntamento con la squadra di Mihajlovic, Vagnati ha poi trasmesso che al momento ciò di cui la squadra deve preoccuparsi è l’obiettivo salvezza: “Dobbiamo fare una gara importante e tornare a fare punti, è un qualcosa che ultimamente non stiamo facendo. Dobbiamo conquistarci la salvezza e oggi questi tre punti in palio sono importanti”.