Pogba torna alla Juventus? Ecco l’indizio che fa impazzire i tifosi

Nelle ultime settimane risuona più che mai il ritorno di Paul Pogba alla Juventus e un nuovo indizio accende la fantasia dei tifosi.

Se alla Juventus ha fatto ritorno Massimiliano Allegri, nulla vieta che si apra la porta anche a un altro grande amore, dal quale emotivamente non ci si è mai separati. Si tratta di Paul Pogba, 28enne oggi al Manchester United. Il calciatore ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, innamorando e convincendo i tifosi ma anche tutti gli appassionati del calcio e infatti è stato il trampolino di lancio per fare ritorno allo United.

In questo continuo andirivieni, Torino potrebbe essere la prossima tappa. D’altronde, il rapporto che Pogba ha con Allegri è una garanzia in tal senso.

In occasione della sfida contro lo Spezia, proprio l’allenatore bianconero in conferenza stampa ha risposto così sul francese: “In questo momento parlare di Pogba e del mercato non ha alcun senso. È un giocatore del Manchester United e non so cosa farà in futuro. Poi, che io con lui abbia un ottimo rapporto è un’altra cosa, ricordo ancora quando si arrabbiava perché perdeva a basket e calcio… poi si vedrà”.

Juventus, Pogba torna? L’indizio fa già sognare i tifosi

Se Allegri è decisamente più cauto, l’ambiente è più convinto e spinge per il grande obiettivo. Il calciomercato d’altro canto si muove e ai rumors ci si prepara. Lo sta facendo lo stesso Mino Raiola, agente di Pogba, e ciò apre il cuore dei tifosi.

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe chiesto al noto procuratore di essere informata appena dovessero arrivare altre proposte per il centrocampista, di modo da potersi muovere in tempo e di conseguenza. Un contatto che apre all’affare e a colloqui più fitti in estate. Il dirigente Cherubini, infatti, sta studiando la miglior strategia per affondare il colpo e completare la mediana bianconera.