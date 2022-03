Liverpool-Inter, il super big è a rischio: l’annuncio gela tutti

Jurgen Klopp ha presentato in conferenza stampa la gara tra Liverpool e Inter, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Poche chance sembra avere l’Inter di poter sovvertire l’ordine dei fattori e portare a casa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Gli uomini di Klopp, infatti, a San Siro si sono imposti con un 2-0 secco e bisognerà quanto meno replicarlo affinché anche la squadra guidata da Inzaghi possa sognare in grande.

Ad Anfield potrebbe esserci anche Ivan Perisic, fino a poco fa in dubbio a causa di un affaticamento muscolare, che l’ha portato a saltare la sfida contro la Salernitana. Il croato è tornato a pieno regime e potrebbe disimpegnarsi sulla sinistra.

Il grande dubbio riguarda il calciatore che sarà chiamato a sostituire lo squalificato ma essenziale Barella: Gagliardini e Vidal si contendono la maglia, Vecino anche potrebbe rientrare nel ballottaggio.

Liverpool-Inter, le parole di Klopp in conferenza stampa

Nonostante il vantaggio dei numeri e anche del fattore casalingo, l’allenatore del Liverpool non sottostima l’avversaria. L’Inter, dopo la vittoria in campionato contro la Salernitana, ha recuperato punti e anche serenità, sbloccando una situazione emozionalmente delicata. Infatti, Klopp interviene in conferenza stampa, precisando: “Il 2-0 è il risultato che è stato ribaltato più spesso nel calcio. Se sei a metà e pensi di aver già finito il percorso, allora sei sulla strada sbagliata. Il risultato di San Siro è stato nettamente migliore di quanto mi aspettassi, ci aspetta una partita difficile da giocare”.

In merito, invece, alla formazione che il Liverpool schiererà in campo, il tecnico tedesco apre leggermente si sbilancia leggermente e fa il punto della situazione su alcuni singoli: “Thiago, Matip e Firmino si sono tutti allenati ieri. Firmino sta bene, ma dobbiamo vedere, è stato fuori parecchio tempo: potrebbe aver bisogno di un altro po’ di tempo. Matip è rimasto out solo 3-4 giorni, quindi è ok”. Inzaghi è avvisato.