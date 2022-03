Inter, allarme rientrato per Inzaghi: torna con il Liverpool

Dopo la vittoria sulla Salernitana, l’Inter martedì affronterà il Liverpool in Champions. Inzaghi ha recuperato un giocatore per Anfield.

Dopo quattro partite in campionato, dove ha totalizzato solo due punti, senza una vittoria, l’Inter ha sconfitto venerdì a San Siro la Salernitana per 5-0. La gara è stata dominata dai nerazzurri che, però, hanno tirato un gran sospiro di sollievo quando Verdi ha sbagliato il gol del possibile 0-1.

La squadra di Simone Inzaghi, infatti, dopo ha sbandato un po’ per qualche minuto , ma poi ha preso il largo con la tripletta di Lautaro Martinez, che non segnava in campionato proprio dalla partita dell’andata contro la Salernitana, e la doppietta di Dzeko. L’Inter con questo successo, in attesa del risultato di questa sera tra Napoli e Milan, si è ripresa la vetta del campionato.

L’Inter è super concentrata adesso sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo la sconfitta per 0-2 dell’andata, devono compiere un’autentica impresa sportiva per qualificarsi ai quarti di finale. Ma in casa interista bisogna registrare una buona notizia per Anfield.

Inter, ottime notizie per Inzaghi: Perisic contro il Liverpool

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Ivan Perisic ci sarà contro il Liverpool di Klopp. Il croato per colpa di un problema muscolare non era tra i disponibili per il match contro la Salernitana di venerdì, ma ieri si è regolarmente allenato: mezza seduta con il resto del gruppo e mezza seduta a parte).

Perisic dovrebbe partite dal primo minuto contro il Liverpool. L’unico dubbio di Inzaghi per il match di Anfield è chi schierare come sostituto di Barella squalificato tra Gagliardini e Vidal, ma il cileno è in netto vantaggio. L’Inter farà di tutto per passare il turno, anche per aumentare la propria consapevolzza in vista della lotta Scudetto.