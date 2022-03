Juventus, sospiro di sollievo per Allegri: il top torna prima del previsto

Arrivano buone notizie dall’infermeria della Juventus. Massimiliano Allegri si appresta a recuperare un top prima del previsto.

La Juventus continua la sua corsa al quarto posto. I bianconeri, dopo un avvio di stagione da dimenticare, si sono ripresi al meglio e sono in corsa, oltre che per il quarto posto, anche per la Coppa Italia e per i quarti di Champions League.

Merito anche di un mercato di riparazione in cui Agnelli non ha certo badato a spese per accontentare Allegri. Sono arrivati due giocatori di altissimo valore come Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. E proprio quest’ultimo potrebbe tornare in campo prima del previsto.

Zakaria infatti era ai box per infortunio. Un problema all’adduttore della coscia sinistra rimediato durante il match contro l’Empoli. Il centrocampista svizzero era ritenuto indisponibile per il match contro la Sampdoria, ma a quanto pare, stando a quanto riporta SportMediaset, potrebbe invece recuperare prima del previsto, offrendo così ad Allegri una preziosa alternativa in mezzo al campo.

Juventus, rientra Zakaria ma gli infortuni pesano ancora

Allegri certamente può sorridere. Il rientro del centrocampista svizzero è una vera e propria manna dal cielo per un reparto che quest’anno ha mostrato molte difficoltà e che deve fare i conti anche con lo stop di McKennie per diverso tempo. Avere l’ex Gladbach a disposizione permetterà al tecnico di affrontare con più serenità questo fitto periodo di stagione.

Si allungano invece i tempi di recupero di Dybala. L’argentino, che inizialmente doveva recuperare in una decina di giorni adesso rischia di stare lontano quasi un mese. La speranza qui è di averlo a disposizione almeno per il ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal, ma il timore è che si dovrà probabilmente aspettare il match contro la Salernitana per rivedere l’argentino a pieno regime.