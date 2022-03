“Stagione finita”: il big salta Juventus-Villarreal, mani nei capelli per i tifosi

Stagione finita per il big, che chiaramente salterà anche il ritorno tra Juventus e Villarreal di Champions League

La Juventus se la vedrà con il Villarreal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata è finita 1-1, con Vlahovic che ha trovato il primo gol nella competizione, anche se i Submarino Amarillo ha giocato una gran partita. L’1-1 di Dani Parejo è arrivato grazie a un errore di Rabiot. Il centrocampista francese è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo le prestazioni di basso livello anche in campionato.

Il Villarreal in casa è una squadra molto forte e Unai Emery cerca di portare il suo gioco su ogni campo d’Europa. Ne sa qualcosa l’Atalanta, che contro gli spagnoli ha perso la qualificazione proprio al Gewiss Stadium. Ma la Juve è un’altra squadra, a maggior ragione dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic. C’è un giocatore tra le fila degli spagnoli, inoltre, che potrebbe saltare la partita di ritorno e non solo. Gli esami hanno evidenziato un gravissimo infortunio.

Juventus-Villarreal, infortunio per Alberto Moreno

Alberto Moreno ha terminato la sua stagione con il Villarreal. Il terzino sinistro spagnolo è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediata nel match di campionato contro l’Osasuna. L’ex Liverpool, che contro la Juve è stato utilizzato da esterno di centrocampo nel 4-4-2 da Emery, sarà operato nei prossimi giorni dal dottor Ramon Cugat.

Alberto Moreno aveva anche rilasciato dichiarazioni in merito proprio all’infortunio subito con l’Osasuna: “Grazie per il vostro appoggio, sono preoccupato per ciò che è successo. In qualsiasi caso positività e coraggio”. Insomma, le cose sono andate nel peggior modo possibile per il terzino del Villarreal.