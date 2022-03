“Non verrà confermato”: crollo United, a Manchester è pronta la rivoluzione

Dopo la sconfitta nel derby, nel Manchester United potrebbe essere avviata una rivoluzione a partire dall’allenatore

Il derby di Manchester tra il City e lo United ha generato tante critiche nei confronti dei Red Devils. Il 4-1 della squadra di Guardiola nei confronti di quella di Rangnick è stato netto, senza discussioni. In questo momento tra le due squadre c’è più di una galassia di differenza. E’ ciò che ha detto il campo, giudice indiscutibile del mondo del calcio. Il problema, in questo momento, è capire se il Manchester United riuscirà a qualificarsi per la prossima Champions League.

La corsa è super agguerrita. Dando per scontato la qualificazione del Chelsea come terza dietro a Liverpool e City, dal Tottenham in su sono tutte in gioco. Al momento la quarta piazza è occupata dall’Arsenal, a +1 sui Red Devils che hanno però tre partite in più. Le cose stanno andando malissimo e questo potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione, con l’allontanamento di Rangnick dalla panchina.

Manchester United, pronta la rivoluzione tecnica

Secondo quanto riferito da The Telegraph, il principale candidato per la sostituzione di Ralf Rangnick è Erik ten Hag. Attualmente, l’ex Lipsia è l’allenatore della squadra ma probabilmente il suo ruolo cambierà e sta già iniziando a valutare il suo possibile successore. Ten Hag, che oggi allena l’Ajax, si è affermato come uno dei tecnici più rivoluzionari del calcio moderno.

Il suo Ajax era arrivato fino alla semifinale di Champions League, battendo squadroni come Real Madrid e Juventus. E oggi potrebbe arrivare il grande salto in Premier League, nonostante l’Eredivisie sia un campionato di tutto rispetto. E resta da capire che fine farà Cristiano Ronaldo. Senza la Champions, il suo futuro potrebbe essere lontano dal Manchester United.