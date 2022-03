“È già stato a Parigi”: PSG, nuovo scippo alla Serie A?

Il PSG potrebbe puntare nuovamente sulla Serie A per rinforzare la squadra intanto l’obiettivo dei francesi ha già visitato la città

Il PSG affronterà domani sera la partita più importante dell’anno fino a questo momento. Contro il Real Madrid, la squadra di Mauricio Pochettino andrà a caccia del pass per i quarti di finale della Champions League. Nel frattempo però non perde di vista anche il calciomercato. I parigini potrebbero guardare ancora in Italia per rinforzarsi.

Dopo gli arrivi di Gianluigi Donnarumma e Achraf Hakimi e quello di Mauro Icardi in precedenza, Leonardo potrebbe pescare ancora in Italia, dove gioca uno dei suoi pupilli. Il PSG infatti ormai da diverso tempo monitora Milinkovic-Savic.

Lazio, Milinkovic-Savic vola a Parigi: primo assaggio con la prossima città?

Le manovre di mercato della Lazio ruotano anche intorno al futuro del club di Claudio Lotito. Gli investimenti compiuti infatti dipendono dalla qualificazione alle coppe europee. Non sarà naturalmente lo stesso anche a secondo che la squadra di Maurizio Sarri si qualifichi in Champions League, in Europa League o, ancora, in Conference League.

L’esclusione per il secondo anno consecutivo dalla Champions League potrebbe avere ripercussioni importanti poiché è l’unica che garantisce un ritorno economico veramente sostanzioso. Quest’estate comunque potrebbe prodursi almeno una cessione eccellente in grado di finanziare il progetto per Sarri.

Sergej Milinkovic-Savic questa volta potrebbe veramente fare le valige ed abbandonare la Lazio. Il suo contratto in scadenza nel 2024 invita a fare riflessioni approfondite. Il momento giusto per venderlo potrebbe essere alla riapertura del calciomercato, in estate. Non riuscire a completare la sua cessione poi potrebbe penalizzare i biancocelesti che dovranno fare i conti con un contratto meno lontano dalla scadenza.

Il centrocampista intanto ha approfittato di un po’ di riposo per visitare Parigi insieme alla sua fidanzata Natalija. I due hanno scelto una meta romantica per concedersi qualche ora di relax. Il viaggio, come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato dettagliato su Instagram dalla compagna del centrocampista.

Parigi potrebbe però diventare realmente la prossima città in cui risiederà la coppia dal momento che il PSG è interessata al calciatore serbo, già nel 2020 in procinto di vestire la casacca del club parigino. In quella circostanza, l’arrivo della pandemia bloccò l’affare che potrebbe ora tornare di modo. Il viaggio pertanto diventerebbe un primo contatto con la romantica Parigi. Sarebbero da escludere comunque contatti con i dirigenti della compagine parigina.

La Lazio non aspirerebbe più ai 100 milioni euro richiesti in precedenza, spiega ancora la rosea, tuttavia si accontenterebbe di 70-80 milioni. Una cifra sicuramente non alla portata di tutti. Una delle alternative potrebbe essere rappresentata dal Manchester United, dal quale sembrerebbe essere in procinto di andare via Paul Pogba.