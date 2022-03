Mani nei capelli per Mazzarri: Cagliari, brutte notizie per i tifosi

Non arrivano conferme in positivo in casa Cagliari in merito alle condizioni del calciatore, che più era atteso dal club e dai tifosi.

Decisamente al di sotto delle aspettative è la stagione sportiva di Nahitan Nandez. L’uruguaiano, in forza al Cagliari, non è riuscito ancora a dare un significativo contributo per la salvezza della squadra e ciò a causa principalmente dei problemi fisici che hanno costellato fino al momento la sua annata.

Durante l’inizio della stagione e dicembre è stato fermo in infermeria e poi ha dovuto rispettare la quarantena dopo aver contratto il coronavirus.

Da fine gennaio, invece, è ai box per un problema al ginocchio, che continua a non risolversi ormai da circa cinquanta giorni. Nandez prosegue con gli allenamenti personalizzati, senza riuscire ancora a svolgere seduta insieme al gruppo. Ciò allontana di settimana in settimana la data del rientro in campo.

Cagliari, ancora problemi fisici per Nandez: l’infortunio persiste

Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il comportamento del centrocampista è comunque irreprensibile. Nonostante sia sparito dai radar della squadra, insiste nel prepararsi per il rientro. Sui social mostra spesso immagini di sé sul campo, proprio per sottolineare che, al di là dall’assenza, in realtà c’è un silenzio giustificato dal duro impegno.

A preoccupare il sudamericano non è soltanto il tempo che passa, ma anche il fatto che Mazzarri e il suo gruppo si siano praticamente abituati a scendere in campo senza di lui. Ciò significa che, al rientro, non avrà il posto garantito, bensì dovrà mostrare di essere importante. D’altronde, prima dello stop forzato per infortunio, Nandez aveva mostrato la volontà di provare un’avventura professionale diversa, per cui la società si aspetta da lui anche un passo indietro in questo senso. La fiducia andrà riconquistata, affinché possa essere un asso nella manica per Mazzarri e tornare a mettersi in mostra.