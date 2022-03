Cagliari, l’infortunio di Nandez e lo strano caso Keita

L’infortunio di Nandez potrebbe essere più grave del previsto e potrebbe obbligare il centrocampista del Cagliari a un ritorno a pieno regime decisamente più a rallentatore. Occhio anche al caso Keita Balde

Dopo la secca sconfitta contro la Lazio, il Cagliari sarà obbligato a spingere il piede sull’acceleratore già dalla prossima sfida di campionato contro lo Spezia. Scontro salvezza praticamente decisivo, con gli uomini di Mazzarri chiamati alla prova del nove.

Il tecnico toscano, quasi sicuramente, dovrà fare ancora a meno di Nandez, alla prese con il solito problema muscolare con tempi di recupero ancora da stimare in maniera ufficiale e definitiva. L’ex Boca Juniors dovrebbe tornare a completare disposizione entro dieci giorni.

Non è escluso che Mazzarri possa escludere il centrocampista per scelta tecnica, puntato con ferma decisione sull’attuale centrocampo con Marin, Grassi, e uno tra Deiola e Baselli in posizione di mezz’ala. Nandez difficilmente troverà spazio al posto di Bellanova nel ruolo di esterno destro.

Infortunio Nandez, i tempi di recupero e il caso Keita: il piano del Cagliari

Non solo Nandez, attenzione anche alla situazione legata a Keita Balde. L’attaccante del Cagliari continua a non trovare spazio neanche a gara in corsa e neanche come 5° cambio. Mazzarri, dal canto suo, ha sottolineato l’esclusione dell’ex Monaco, Inter e Lazio come una scelta tattica e di equilibrio.

Esiste un vero e proprio caso Keita Balde? Ufficialmente no, ma la sua continua esclusione, anche a gara in corso, potrebbe compromettere definitivamente il suo rendimento nell’ultima parte di stagione. Difficilmente l’attaccante restare al Cagliari anche nella prossima stagione, ma non è escluso che l’ex Monaco, Sampdoria e Inter possa convincere nuovamente Mazzarri a riaffidarsi a lui per il rush finale salvezza.