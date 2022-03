Inter, niente da fare: doccia gelata per Inzaghi, è ufficiale

Per l’Inter di Inzaghi, dopo l’eliminazione di ieri contro il Liverpool, è arrivata in serata un’altra brutta notizia.

Il Liverpool ha eliminato ieri sera l’Inter dalla Champions League. Ai nerazzurri non è bastata la vittoria per 0-1, con gol di Lautaro Martinez, visto il risultato dell’andata di 0-2 a favore della squadra di Klopp. La ‘Beneamata’, che compie proprio oggi 114 anni, è stata autrice di una gran prestazione.

Il gol di Lautaro Martinez al 61′ aveva fatto sperare nell’impresa, ma l’espulsione di Sanchez, avvenuta due minuti dopo il gol dell’argentino, per doppia ammonizione non ha certamente aiutato gli uomini di Simone Inzaghi nel segnare la seconda rete, che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari.

L’Inter ha sofferto contro il Liverpool, che ha colpito tre pali, ma comunque ha messo paura ai padroni di casa. E’ stata una partita dal gran dispendio fisico da parte di entrambe le squadre. Tra le fila nerazzurre, difatti, sono dovuti uscire anzitempo per infortunio sia de Vrij che Brozovic. Proprio sull’olandese bisogna registrare alcuni aggiornamenti.

Inter, brutte notizie per Inzaghi: de Vrij potrebbe tornare per la Juventus

Il team meneghino, infatti, ha diramato un comunicato su de Vrij: “Il calciatore ha effettuato all’Istituto Humanitas di Rozzano alcuni esami clinici e strumentali, che hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del calciatore saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Questa non è niente una buona notizia per l’Inter di Simone Inzaghi, considerando che de Vrij, il cui infortunio ieri sera sembrava meno grave, potrebbe ritornare direttamente per il big match contro la Juventus d’inizio aprile. Mentre per quanto riguarda le condizioni di Brozovic bisognerà attendere l’esito dei controlli di domani.