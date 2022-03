“Boh…”: Inter, arriva un inatteso attacco a Simone Inzaghi

L’Inter esce a testa alta dalla Champions contro il Liverpool, ma non mancano via social le critiche da parte di un tifoso eccellente.

L’impresa era proibitiva, ma anche se è stata fallita l’Inter il giorno dopo ha buoni motivi per sorridere. Si sapeva già in sede di sorteggio che per i nerazzurri superare gli ottavi di Champions League sarebbe stato difficilissimo. L’avversario, il Liverpool di Jurgen Klopp, lasciava infatti poche speranze.

Al termine del doppio confronto che ha sancito il passaggio del turno dei Reds, però, le buone notizie per l’Inter non mancano. Prima di tutto dal punto di vista economico, dato che i proventi dalla Champions aiuteranno non poco le casse del club, poi anche dal punto di vista della prestazione.

Perché, nonostante tutto, Lautaro e compagni hanno lottato e sono usciti a testa alta contro un avversario molto più forte. Un successo ad Anfield è sempre un risultato importante da cui ripartire, anche se certo i rimpianti su alcuni episodi non mancano.

Insieme a questi ecco anche alcune critiche. Una di queste è stata espressa su Instagram da Fabio Fognini, tifosissimo nerazzurro e numero 38 al mondo nel ranking ATP del tennis mondiale. Che si è dichiarato perplesso su alcune scelte che mister Simone Inzaghi avrebbe potuto fare nel finale di gara ad Anfield.

Inter, Fognini punge Inzaghi: “Perché non provare?”

“Perdere per perdere – ha scritto Fognini riferendosi alla gara – in 10 contro 11 perché togliere Lautaro e fare entrare Gagliardini e Vecino quando in panchina hai Caicedo e Dzeko?” avanzando poi il dubbio che i due attaccanti che potevano subentrare non fossero effettivamente disponibili.

Un’idea che in effetti in tanti hanno avanzato mentre la gara si avviava verso la conclusione. Sotto di un uomo a causa della contestata espulsione di Alexis Sanchez, l’Inter in effetti ha sofferto la carica del Liverpool. Ma con un po’ di fortuna è rimasta in gara fino all’ultimo, e forse avrebbe potuto rischiare qualcosa di più nel finale.

Inzaghi ha invece scelto un’altra strategia, che ha garantito la vittoria ai nerazzurri ma non il passaggio del turno. Forse la speranza era quella di trovare comunque un gol nel finale, forse il timore era che incassato l’1-1 tutto si sarebbe concluso. O che comunque ai supplementari un’Inter tanto sbilanciata non avrebbe avuto scampo.

Fatto sta che nonostante la bella prestazione, il giorno dopo non mancano critiche al mister nerazzurro. E che forse, anche se arrivata a testa alta e prevedibile, l’eliminazione ha fatto comunque male a diversi tifosi.