“Ma cosa fa?”: Donnarumma nel caos, tifosi spiazzati durante Real-Psg

Mauricio Pochettino ha optato per Donnarumma nel consueto ballottaggio con Keylor Navas, ma ciò ha portato non poche critiche.

Il match di Champions League tra Real Madrid e Psg era molto atteso e sta rispettando le aspettative con una sfida straordinaria con mille emozioni. Donnarumma, Verratti ed Ancelotti rappresentano l’Italia in un incontro seguito in tutto il mondo.

Nel primo tempo il Psg sembrava aver chiuso i giochi con una magia di uno scatenato Mbappè e la gara sembrava ormai indirizzata verso i parigini. Un gol, due reti annullate ed una prestazione stratosferica con un Mbappè impressionante in quello che potrebbe essere il suo prossimo stadio.

Nel secondo tempo, sul risultato di 1 a 0, e con la gara che sembrava chiusa Donnarumma ha commesso un errore clamoroso e gravissimo che ha portato al pareggio del Real, firmato da Karim Benzema.

Donnarumma, tante polemiche sui social

L’errore di Gianluigi Donnarumma non è passato inosservato. Sui social c’è chi ha criticato il portiere tanto da auspicare Sirigu come portiere ai Playoff della Nazionale e c’è stato anche qualche tifoso del Milan che ha gongolato. Addirittura sui social hanno affermato che il Milan con il portiere campano avrebbe avuto 10 punti in meno.

Oltre a ciò sui social si sono scatenati i tifosi del Costa Rica e di Keylor Navas, grande escluso del match ed a questo punto secondo tanti ‘vittima’ di un errore del tecnico Pochettino. Per Donnarumma non è il primo errore in Europa, anzi sottolineano sui social che si tratta di un evergreen.

La sfida sembra un vero ‘incubo’ per il portiere ed il Real in questo momento guida il match con una tripletta di Benzema.