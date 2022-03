“A piedi per ventisei giorni”: Bonucci, commovente gesto della moglie

La moglie di Leo Bonucci, Martina Maccari, si renderà protagonista di una lodevole iniziativa benefica che la vedrà impegnata per 26 giorni

Iniziativa benefica per la famiglia Bonucci. Questa volta a scendere in campo sarà la moglie del difensore della Juventus, che nei prossimi giorni si appresta a giocare due partite chiave contro Sampdoria e Villarreal attraverso cui i bianconeri cercheranno di compiere un altro importante passo per finire la stagione nel migliore dei modi.

Come detto, però, l’iniziativa benefica riguarda la moglie del difensore centrale di Max Allegri, Martina Maccari. La partner del calciatore juventino ha spiegato il suo ‘progetto’ mediante le colonne de ‘La Stampa’. Al quotidiano torinese, Maccari ha raccontato il viaggio che l’attende.

Moglie Bonucci ‘in campo’ per un’iniziativa benefica: “Un viaggio per imparare a donarsi e a donare”

La moglie di Leonardo Bonucci, Martina Maccari, ha raccontato ciò che l’ha spinta a mettersi in gioco per svolgere un viaggio a piedi di 26 giorni lungo il Po. 575 chilometri che tuttavia non spaventano la partner del difensore della Juventus che ha le idee chiari sul motivo che l’hanno spinta a cimentarsi in questa esperienza: “Con questo viaggio a piedi voglio imparare a donare e donarmi. Mi sento fortunata e con questo viaggio voglio dare la percezione di restituire questa mia fortuna anche condividendo con gli altri”.

Martina Maccari ha inoltre spiegato i particolari dell’iniziativa benefica. Servirà infatti a raccogliere fonti per l’acquisto di un esoscopio per il reparto di Neurochirurgia, tramite l’associazione Neuroland, di cui fa parte anche la direttrice della Neurochirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino. Ospedale in cui la famiglia Bonucci ha vissuto il lungo percorso al fianco del figlio per risolvere i problemi di salute che lo hanno colpito piccolissimo.

Un’esperienza di sofferenza e sollievo che ha molto segnato i Bonucci. Il difensore della Juventus in alcune occasioni ha aperto questa pagina così intima per raccontare quanto vissuto dalla sua famiglia.