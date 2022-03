Gigio Donnarumma è stato bastonato da ‘l’Equipe’, quotidiano sportivo più diffuso in Francia, dopo la partita persa contro il Real Madrid

Francia ancora incredula per l’eliminazione dalla Champions League del PSG, battuto per 3-1 dal Real Madrid al termine di una partita surreale in cui la squadra di Pochettino ha dominato per un’ora prima di tracollare nello spazio di pochi minuti.

Malgrado i grandi investimenti compiuti in estate, i parigini – che in campionato continuano a volare (nonostante la sconfitta con il Nizza di sabato scorso, il vantaggio dal secondo posto rimane di 13 punti) – devono dire addio anche questa volta alla possibilità di conquistare il titolo più prestigioso in Europa. ‘l’Equipe’, intanto, ha individuato il suo colpevole e non sono buone notizie per l’Italia…

Psg, l’Equipe giustifica l’arbitro e stronca Donnarumma: “il becchino stende la squadra”, voto 2

Il quotidiano transalpino non è stato tenero nei confronti dei calciatori di PSG. Salvi soltanto Mbappé (7), Verratti (7), Messi (6), Pereira (6), Mendes e Paredes (5, l’equivalente della sufficienza italiana).

Varie le insufficienze, dal 3 a Kimpembe ai 4 di Neymar e Hakimi ma la palma dei peggiori è toccata a due uomini, Marquinhos (protagonista dell’errore del terzo gol del Real) e Donnarumma. Entrambi hanno ricevuto un 2 in pagella.

Parole poco tenere pure per spiegare la pagella del portiere italiano, su cui pesa l’azione che ha portato al pareggio del Real Madrid, viziato da un errore in disimpegno dell’ex Milan sulla ‘pressione’ di Benzema.

“Nella serata in cui è stato ufficialmente incoronato come numero uno ai danni di Keylor Navas, Donnarumma è stato il becchino del PSG, riaprendo la partita con un errore grossolano e stendendo la squadra dopo un’ora di gioco”, scrive ‘l’Equipe’.

In quanto alla titolarità, il riferimento è al fatto che la doppia presenza contro il Real Madrid (andata e ritorno) e la mancata alternanza come avvenuta in altre circostanze appare come la decisione di Pochettino di puntare su di lui.

Nessuna attenuante per il portiere italiano nonostante le proteste di Leonardo e Pochettino per un possibile fallo su di lui da parte di Benzema. Il consulente arbitrale Said Ennjimi dice infatti che “il contatto può essere fischiato in quanto vi è un leggero fallo” tuttavia non lo reputa così eclatante e aggiunge: “Ha senso far continuare il gol, soprattutto perché Donnarumma calcia la palla prima di essere colpito”.