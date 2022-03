Calciomercato Lazio, Sarri ha già immaginato la difesa del futuro

Calciomercato Lazio già attivissimo per la prossima stagione. Sarri ha già pensato alla linea difensiva del futuro: tre centrali nel mirino.

La Lazio di Maurizio Sarri è già al lavoro per la prossima stagione di Serie A. Il club biancoceleste, concentrato sul finale di campionato, butta già l’occhio al prossimo anno. Il direttore sportivo Igli Tare ed il presidente Claudio Lotito sono già alla ricerca di nuovi calciatori da inserire in rosa. La lista dei desideri della società, sotto l’occhio vigile del tecnico Maurizio Sarri, è già stata stilata.

L’allenatore della Lazio lavora a stretto contatto con i vertici societari. L’obiettivo è regalare ai tifosi una rosa tutta nuova che possa essere competitiva per il prossimo anno.

Calciomercato Lazio, doppio colpo in difesa

La Lazio pensa a sistemare in primis la linea difensiva. Il club capitolino, come riferisce ‘Il Messaggero’, ha messo da tempo nel mirino Alessio Romagnoli del Milan. Il difensore rossonero, in scadenza contrattuale a fine stagione, sarebbe vicino al ‘sì’. Sarri, però, insiste con tare per strappare all’Hellas Verona il cartellino di Nicolò Casale. L’alternativa arriverebbe dall’Argentina. Tare, già da gennaio, segue Robert Rojas del River Plate. Giusto pochi giorni fa il calciatore ha rinnovato il contratto con il club, apponendo la firma sul rinnovo fino al 2024.