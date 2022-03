Napoli, il presidente vuota il sacco: “Trasferimento in fase avanzata”

Colpo di mercato in chiusura per il Napoli? Parla il presidente del club, il terzino uruguaiano sembrerebbe essere molto vicino alla Serie A

Il Napoli resta alla ricerca di un terzino sinistro, ricerca iniziata in effetti già da qualche tempo per quella zona di campo. Nel mirino del club c’è, ora come ora, un profilo ben preciso: il giocatore uruguaiano, classe 1997, è un tesserato del Getafe.

Mathias Olivera, terzino del Getafe, piace molto al Napoli e Aurelio De Laurentiis lo segue perciò da qualche tempo per portarlo tra le file del proprio club. In questa stagione, nella Liga spagnola, il giocatore ha giocato 22 match, segnando 1 gol e servendo 2 assist.

Sul giocatore sarebbe spuntato anche l’interesse della Juventus e dell’Atletico Madrid, ma la squadra più vicina a chiudere l’affare sembrerebbe essere proprio il Napoli guidato da Luciano Spalletti. Come trapelato nei giorni scorsi, il Getafe chiederebbe una cifra di circa 12 milioni di euro per lui, mentre il Napoli sarebbe disposto a investirne circa 10. Resterebbero, quindi, da limare soltanto gli ultimi dettagli. Nella giornata di oggi, ai microfoni di ‘Cadena SER’, ha parlato il presidente del Getafe, Angel Torres.

Calciomercato Napoli, l’annuncio arriva dalla Liga spagnola: il presidente Angel Torres parla di Olivera

Così, dunque, il presidente del Getafe, Angel Torres, ha parlato del futuro di Mathias Olivera a ‘Cadena SER’: “Siamo tranquilli con Mathias. Ha rinnovato, con la condizione che se fosse arrivata un’offerta conveniente per entrambe le parti, noi l’avremmo fatto partire. Sappiamo che non resterà qui per sempre. Credo che il suo trasferimento in Italia sia in una fase molto avanzato“.

Il terzino ha, infatti, da poco rinnovato il proprio contratto portando la scadenza al 30 giugno del 2025. Il Getafe ha voluto evitare di perderlo a parametro zero e ha perciò richiesto a Olivera di rinnovare proprio per non correre nessun ‘rischio’ sul mercato. Il Napoli, allo stato attuale delle cose, sembrerebbe davvero essere a un passo dalla chiusura dell’affare per l’uruguaiano.