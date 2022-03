Juventus, il destino di Kean lo ‘decide’ Belotti: la strategia del club

Operazioni di mercato in arrivo per la Juventus: il futuro di Moise Kean potrebbe essere ancora legato alla Serie A, ecco la strategia

Moise Kean è arrivo a Torino, tra le file della Juventus, lo scorso 31 agosto, sullo scadere della sessione estiva di calciomercato. Complice anche l’addio dell’ultimo minuto dato ai bianconeri da Cristiano Ronaldo. L’attaccante, però, sembrerebbe destinato a lasciare il club già nel corso della prossima estate.

Il futuro di Moise Kean, quindi, sembrerebbe destinato ad essere scritto lontano dalla Juventus. Ma non poi per forza di cose anche dalla Serie A. Anzi, il classe 2000 potrebbe restare nella stessa Torino, passando però al club attualmente guidato da Ivan Juric.

Tutto dipenderà dalle decisioni che prenderà Andrea Belotti, in scadenza proprio con il Torino il 30 giugno 2022. Il ‘Gallo’ ancora non ha deciso se rinnovare o meno il proprio contratto in scadenza a giugno 2022, desideroso di approdare in una big (magari sempre di Serie A) per le prossime stagioni da dover disputare.

Calciomercato Juventus, il futuro di Kean sembrerebbe essere legato alle scelte di Belotti: il Torino interessato all’attaccante

Il rendimento di Moise Kean ha (almeno fino a questo momento) deluso le aspettative bianconere, motivo per cui l’attaccante con ogni probabilità nel corso del calciomercato estivo lascerà la Vecchia Signora. Tra campionato e Champions, Kean quest’anno ha segnato 5 gol e servito 1 assist in 27 gare, numeri non pienamente soddisfacenti per i tifosi bianconeri che con ogni probabilità si sarebbero aspettati da lui qualcosa in più.

Secondo quanto scritto sulle pagine del ‘Corriere dello Sport’, sembrerebbe che l’attaccante, vicino dall’addio alla Juve, tuttavia potrebbe non lasciare anche l’Italia per la prossima stagione di Serie A. Da quanto si legge, infatti, Kean potrebbe restare ugualmente a Torino e andare a sostituire Andrea Belotti, in caso di un suo effettivo addio a fine anno. Il Torino monitora la situazione, preparandosi ad un’eventuale richiesta di acquisto da far recapitare all’Everton sfruttando la possibilità del prestito con diritto di riscatto.