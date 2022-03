“Accordo di massima”: Juventus, Agnelli sorprende i tifosi

La Juventus prepara un colpo in vista della prossima stagione. I bianconeri avrebbero già trovato l’accordo con il calciatore.

Lo scoppiettante mercato di gennaio della Juventus è terminato da poco, ma i bianconeri si sono già riattivati per il prossimo anno. Dopo i colpi di Vlahovic e Zakaria, e quello in prospettiva di Gatti, i bianconeri sono vicinissimi ad un altro acquisto.

Stando a quanto riporta Tuttosport nell’edizione di questa mattina, la Juventus sarebbe già a buon punto per quanto riguarda l’acquisto di Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è in scadenza di contratto nel 2023. A giugno entrerà quindi nell’ultimo anno di contratto e i francesi sanno bene che dovranno cederlo per non rischiare di perderlo a zero.

La Juventus avrebbe quindi già intessuto i primi contatti con l’entourage del calciatore, lavorando ai fianchi e trovando un accordo di massima con lui, per poi affondare col Lille il colpo in estate. Una strategia lungimirante che porterebbe il club di Andrea Agnelli a cominciare il mercato estivo con due colpi praticamente già in canna: Gatti e Renato Sanches appunto.

Juventus, Renato Sanches il colpo a centrocampo

L’arrivo di Renato Sanches si innesterebbe nel solco di un rinnovamento già da tempo auspicato in mezzo al campo. L’arrivo di Zakaria a gennaio e quelli di Sanches a giugno consentirebbero alla Juventus di colmare diverse lacune e di poter guardare con più attenzione al mercato in uscita.

Sono diverse infatti le situazioni di esubero in mezzo al campo per i bianconeri. Il problema principale è che esse sono legate a calciatori dall’ingaggio elevato e dal poco appeal tra le big. Difficile quindi cederli a meno che Agnelli non voglia svenderli o contribuire al loro ingaggio. Purtroppo per la Juventus però, ulteriori operazioni di mercato, oltre quelle già fatte e il probabile arrivo di Sanches, potranno essere fatte solo sfoltendo un po’ una rosa che rischia di essere extra large e poco funzionale.