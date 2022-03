Doccia gelata per Maldini e Pioli: Milan, la notizia spaventa i tifosi

Batosta per il Milan di Stefano Pioli. L’obiettivo di mercato di Paolo Maldini e Frederic Massara si è infortunato: fuori in lacrime.

Si è appena concluso il match di Ligue 1 Lille-Saint Etienne, sfida valida per l’anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2021/2022. Un match che a seguire non sono stati i soli tifosi francesi. Anche in Italia, soprattutto a Milano, in tantissimi hanno seguito il match del campionato francese. Il motivo? Renato Sanches del Lille, corteggiatissimo dal Milan di Stefano Pioli.

Il centrocampista portoghese, infatti, è al centro dei rumors di mercato del club rossonero, con Paolo Maldini e Frederic Massara già al lavoro per provare a farlo trasferire in Serie A durante la prossima finestra di calciomercato estivo. I rossoneri, in attesa della prossima sfida di Serie A in programma domani sera contro l’Empoli, avranno di certo seguito il match dell’obiettivo estivo.

Calciomercato Milan, infortunio Renato Sanches in Lille-Saint Etienne

Il match del centrocampista portoghese, però, non è andato per il verso giusto. Dopo soli venti minuti di gioco, infatti, Renato Sanches è stato costretto alla sostituzione a causa di un infortunio al flessore destro. Dopo aver tentato una conclusione al volo, il calciatore che piace al Milan è stato costretto allo stop forzato. Il portoghese ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime, sferrando un duro colpo alla squadra campione di Francia che ha dovuto fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Una batosta anche per il club rossonero che, ora, dovrà capire quali saranno le effettive condizioni del calciatore in vista di quello che sarà, probabilmente, l’assalto estivo. Con ogni probabilità il club francese comunicherà nella giornata di domani, dopo esami clinici più approfonditi, le effettive condizioni del calciatore ed i tempi di recupero per rivederlo in campo.