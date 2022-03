“Va al Barcellona”: calciomercato Milan, l’annuncio è una beffa per Maldini

Sfuma un colpo di mercato per il Milan: il giocatore andrà al Barcellona, Paolo Maldini dovrà virare su altri profili

Il Milan ha pensato bene di avviare un progetto in cui la squadra è un mix di giovani e calciatori esperti. Paolo Maldini, direttore tecnico, sta infatti continuando con questa sua scelta già da un paio di stagioni. I vari Ibrahimovic, Kjaer e Giroud stanno dando una grossa mano a Tonali, Brahim Diaz, Theo Hernandez. Gente che ha comunque bisogno di una guida seria che in passato ha già vinto.

Il calciomercato del Milan, a gennaio, si è concentrato sulla ricerca di un difensore centrale proprio per l’infortunio di Kjaer. Non è arrivato nessuno e ora Pioli ha solo tre centrali per quel ruolo. Tutti molto affidabili, certo, ma numericamente insufficienti. Si è parlato molto di Botman, anche per la prossima estate. Ma uno dei profili valutati attentamente era anche Andreas Christensen, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno 2022.

Milan, sfuma Christensen

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, il Barcellona ha ingaggiato Andrea Christensen, che si libererà dal Chelsea a parametro zero. Al difensore centrale danese -grande amico di Kjaer- è stato garantito un ingaggio da sei milioni di euro a stagione. Un gran colpo, considerando che si tratta di un classe ’95 che in carriera ha già vinto tutto ciò che poteva vincere. Xavi potrà contare su un difensore che sa anche giocar bene coi piedi.

Per il Milan una beffa, considerando che poteva prenderlo a zero. Ma l’ingaggio che ha garantito il Barcellona era molto alto e i club di Serie A non possono ancora spingersi verso queste cifre. In ogni caso, sono altri i profili che Maldini sta valutando per la difesa, anche per la situazione contrattuale di Romagnoli: come detto in precedenza, il primo è Botman.