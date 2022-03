“Incontro prima di Pasqua”: Inter, Marotta pronto a chiudere l’affare

Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno in mente di fissare l’incontro. Prima di Pasqua incontreranno l’agente per chiudere la porta a Conte.

L’Inter di Simone Inzaghi lavora senza sosta alla questione rinnovi. Per puntare ai traguardi che la società di Steven Zhang si è prefissata, serve il contributo di tutta la rosa. Nessuno è fuori dal progetto, tutti dovranno contribuire alla causa per provare a centrare il secondo successo di fila in Serie A. Dopo lo scudetto vinto sotto la guida di Antonio Conte, infatti, i nerazzurri puntano alla vittoria finale ai danni dei cugini del Milan di Stefano Pioli, principali avversari di questa stagione.

Dopo aver chiuso per il rinnovo di Niccolò Barella, perno del centrocampo, Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin sono al lavoro per blindare i punti fermi della rosa nerazzurra. Oltre a Marcelo Borozovic e Lautaro Martinez, infatti, sono iniziate le trattative anche per il rinnovo di Milan Skriniar.

Calciomercato Inter, incontro dopo prima di Pasqua per il rinnovo di Skriniar

Oltre al centrocampo, dunque, l’Inter lavora per blindare uno dei suoi pilastri difensivi. Milan Skriniar, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Le sue prestazioni hanno attirato, per forza di cose, le mire di diversi top club in giro per l’Europa. Tra questi c’è anche il Tottenham di Antonio Conte che sarebbe pronto a fare ulteriori affari in Serie A dopo gli acquisti di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski dalla Juventus.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la dirigenza interista sarebbe spaventata dall’interessamento dell’ex allenatore nerazzurro. Per questo motivo, prima di Pasqua, l’ad Beppe Marotta ed il direttore sportivo Piero Ausilio avrebbero in programma un incontro con l’entourage del ragazzo per porre le basi per il rinnovo contrattuale di Skriniar. Sul tavolo ci sarebbe l’idea di blindarlo fino al 2027 con un ingaggio da 4.5 milioni di euro a stagione più bonus.