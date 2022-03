Inter, l’offerta di Marotta può chiudere l’affare: firma per due stagioni

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta sta lavorando alla trattativa per il big: si lavora per la firma biennale

L’Inter dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Liverpool, è concentrata sul portare a casa lo scudetto e la Coppa Italia. Sulla sua strada, in entrambe le competizioni, c’è il Milan. L’obiettivo è quello di portare a casa un double a inizio stagione insperato dopo le partenze dei vari Lukaku e Hakimi. Ma l’ossatura della squadra nerazzurra è molto forte. Non solo per la campagna acquisti, anche per la permanenza di alcuni ‘veterani’ del gruppo.

Uno di questi è Ivan Perisic, esterno offensivo croato che nel centrocampo a cinque -prima di Conte, poi di Inzaghi- sta facendo sempre meglio. Si tratta di un classe ’89 che sta vivendo una seconda giovinezza da quando è tornato dal Bayern Monaco. Ma il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e va rinnovato, altrimenti l’Inter dovrà dirgli addio a parametro zero. A gennaio, però, è arrivato Robin Gosens da quella parte.

Inter, si lavora al rinnovo di Perisic

Secondo quanto riferito da Tuttosport, l’idea dell’Inter e degli agenti di Perisic era quella di rivedersi nel giro di un mese, dopo l’incontro dei primi giorni di febbraio. Così non è stato, per via dei tanti impegni che la squadra di Simone Inzaghi ha affrontato. E la dirigenza ha quindi deciso di non disturbare la squadra. Ma non ci dovrebbero essere complicazioni nella trattativa. L’idea delle due parti è quella di venirsi incontro: il croato vuole un riconoscimento ragionevole, anche perché resta protagonista dopo l’arrivo di Gosens.

L’offerta dell’Inter si aggirerebbe sui 4,5 milioni di euro per due anni. Cifre che soddisfano Perisic e il suo entourage, anche se non è ancora stata fissata una data certa. La firma dell’esterno offensivo potrebbe arrivare prima o dopo quella di Marcelo Brozovic, altra pedina ritenuta fondamentale per la crescita del club nerazzurro.