Chelsea, la deadline che spaventa i tifosi: decisione del Governo

Tutto da scrivere il futuro del Chelsea, dopo le sanzioni inflitte ad Abramovich. Spunta la deadline che spaventa i tifosi.

Clima teso in casa Chelsea. I provvedimenti inflitti nei confronti del proprietario Roman Abramovich hanno stravolto la stagione dei Blues impossibilitati al momento, tra le altre cose, a condurre qualsiasi tipo di operazione. Stop immediato quindi alle trattative riguardanti il rinnovo del contratto di Antonio Rudiger (seguito con interesse dalla Juventus), Andreas Christensen e Cesar Azpilicueta.

Il futuro del club resta tutto da scrivere ma proprio nella giornata odierna ci sono stati importanti aggiornamenti: il magnate russo infatti ha raggiunto un accordo con il Governo per cedere il club e garantirli quindi la sopravvivenza. A riportarlo è il quotidiano ‘Daily Telegraph’, secondo cui i tempi per concludere l’operazione si preannunciano stretti.

Abramovich, in particolare, avrà a disposizione 10 giorni di tempo. La banca americana ‘The Rain Group’, in queste ore, ha già ricevuto il mandato di riavviare i contatti finalizzati a trovare un soggetto economico interessato a rilevare le quote di maggioranza del club. Diversi gli imprenditori mostratisi interessati a raccogliere il testimone lasciato da Abramovich, tra cui il multimiliardario Nick Candy.

Chelsea, il futuro resta tutto da scrivere

Ulteriori aggiornamenti in merito alla questioni sono quindi attesi a stretto giro di posta. Nel frattempo, i recenti sviluppi hanno inevitabilmente creato una certa apprensione nel gruppo squadra e nel tecnico Thomas Tuchel. “Forse mai come ora bisogna vivere il momento, perchè tutto il resto appare molto, molto difficile. E’ complicato capire l’attuale situazione, prevedere come finirà è quasi impossibile” le parole pronunciate dal tecnico ai microfoni di ‘Sky Sport Uk’.

“Dobbiamo restare fedeli al mantra di vivere nel presente. Non è facile – ha affermato Tuchel – ma non è una cosa che possiamo controllare. Alle volte è più difficile, altre più semplice accettare il fatto che non possiamo fare nulla al momento se non aspettare e adattarci”.