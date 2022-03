Juventus, la nuova occasione di calciomercato arriva dal Chelsea

La Juventus, dopo Jorginho, mette nel mirino un altro giocatore del Chelsea: la trattativa sta per entrare nel vivo.

La Juventus, nonostante abbia di fronte a sé la possibilità di conquistare 3 trofei nella parte conclusiva della stagione, ha già iniziato a pianificare le prossime operazioni di mercato. I riflettori sono puntati su Paul Pogba, che a giugno lascerà a parametro zero il Manchester United, tuttavia si cercherà anche di potenziare il reparto difensivo.

I numerosi problemi fisici subiti in queste settimane da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, infatti, hanno spinto il club a prendere in considerazione l’idea sia di blindare Matthjis De Ligt che regalare al tecnico Massimiliano Allegri qualche rinforzo di livello già in possesso di una certa esperienza ad alti livelli.

Nel mirino bianconero in particolare, stando a quanto riportato da Tuttosport, è finito Antonio Rudiger il cui contratto con il Chelsea scadrà al termine dell’attuale stagione. Gli incontri andati in scena nelle scorse settimane non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo ed ora i nuovi problemi vissuti dai Blues hanno fatto finire la trattativa su un binario morto.

Juventus, nel mirino Rudiger del Chelsea

Il Chelsea, come noto, a causa delle sanzioni inflitte al proprietario Roman Abramovich non può operare sul mercato. Un limbo che preoccupa molto il tecnico Thomas Tuchel. “Non sono sicuro di essere la persona giusta per parlare di questo, non ho informazioni complete e ad ogni modo ci sono colloqui in corso col governo su come possa essere gestita la licenza. Questa situazione riguarda tutto il club: anche le donne e l’Academy”.

La Juventus, che segue pure Jorginho, è pronta ad approfittare al meglio della situazione. Ingaggiarlo non si preannuncia facile. L’ex Roma guadagna infatti 6.3 milioni ed ambisce a cifre più altre e piace molto a Real Madrid, che sogna di replicare l’operazione che nella scorsa estate aveva consentito di portare alla Casa Blanca David Alaba. I bianconeri, in ogni caso, non partono battuti.