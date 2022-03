“Non dipende da me”: Serie A, l’annuncio di mercato gela i tifosi

Serie A, dichiarazioni di calciomercato che non sono passate inosservate: il giocatore viola, protagonista quest’oggi, dice la sua

Il primo match di quest’oggi, utile per la 29^ giornata di Serie A, ha visto uscire vittoriosi i viola di Vincenzo Italiano allo Stadio Franchi contro i rossoblù di Sinisa Mihajlović. Un unico gol, segnato nel secondo tempo, ha deciso la sfida.

La Fiorentina chiama per ottenere la vittoria contro un ostico Bologna e Lucas Torreira risponde presente. Suo l’unico gol segnato nel match, gol che ha portato i viola alla vittoria. Tre punti in più messi perciò in cassaforte dalla Fiorentina, che si è portata a 46 punti nella classifica di Serie A.

L’obiettivo Europa è più vivo che mai. Proprio in merito al questo argomento, Torreira ha parlato così ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ogni volta che arriva la partita vogliamo vincere per stare attaccanti con quelli davanti. Abbiamo una grande città che ci sostiene sempre oltre ai risultati. Vogliamo avere un grande obiettivo e questo obiettivo è tornare in Europa”. Anche altre dichiarazioni però, rilasciate dal giocatore, hanno colpito i tifosi viola.

Calciomercato Fiorentina, Torreira confessa: “Riscatto e permanenza in Serie A? Non dipende da me”

La Fiorentina ha, il 25 agosto 2021, ottenuto le prestazioni sportive di Lucas Torreira dall’Arsenal. L’accordo tra i due club prevede un prestito, ma il centrocampista può essere riscattato con una cifra di 15 milioni di euro. I tifosi viola lo apprezzano molto, ancor di più dopo il gol segnato quest’oggi contro il Bologna che ha permesso alla Fiorentina di portare a casa tre punti fondamentali.

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, Torreira ha però dichiarato: “Riscatto? Non dipende da me. La cosa più importante è che devo trovare la felicità in campo e qui la sto trovando sia dentro che fuori. Dipende da tante altre cose perché il mio cartellino è dell’Arsenal, non so cosa succederà tra club che dovranno trovare l’accordo, però io voglio stare concentrato sul finale di stagione”.