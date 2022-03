La Fiorentina non molla l’Europa: vittoria pesante contro il Bologna

Si è da poco concluso il derby dell’Appennino Fiorentina-Bologna: la Viola vince e riprende la corsa per l’Europa.

La Fiorentina scende in campo con la formazione-tipo: dopo le frenate con Sassuolo e Verona e le voci smentite sul possibile addio di Commisso, la Viola di Italiano vuole tornare alla vittoria per continuare a puntare l’Europa. Dopo pochi secondi, però, il Bologna sfiora già il vantaggio: Odriozola scivola, Soriano supera Terracciano ma il pallone si stampa sulla traversa.

Dopo lo scampato pericolo è la Fiorentina a fare la partita, ma nonostante un grande predominio territoriale negli ultimi 20 metri la squadra di Italiano fatica a rendersi davvero pericolosa. Biraghi su punizione impegna Skorupski, ma pochi minuti dopo è ancora il Bologna agendo di rimessa a far tremare i legni difesi da Terracciano con Orsolini che colpisce il palo. Nel finale del primo tempo arriva l’espulsione di Bonifazi, i felsinei giocheranno il secondo tempo in 10.

Fiorentina-Bologna, Torreira decide il derby

Il terzo palo della partita è viola e arriva al 53′ su sassata dalla distanza di Torreira, quindi a mezz’ora dalla fine arriva un doppio cambio per parte. Mihajlovic prova a coprirsi, Italiano cambia Piatek e Sottil con Cabral e Ikone sperando in maggiore brillantezza in fase conclusiva.

La spinta viola alla fine viene premiata: al 70′ Torreira porta in vantaggio la Fiorentina su cross di Biraghi e sponda di Castrovilli, quindi la gara si innervosisce mentre gli allenatori operano una serie di cambi che vedono il Bologna gettarsi di nuovo in avanti nonostante l’inferiorità numerica. Arnautovic sciupa da buona posizione, poco dopo è Sansone a non approfittare di un rinvio errato di Terracciano.

La Fiorentina gestisce il finale, il Bologna prova il tutto per tutto. Non basta, perché mancano precisione e lucidità. La squadra di Italiano si impone e torna in corsa per l’Europa.