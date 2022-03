Calciomercato Inter, l’ammissione del ds sul desiderio dell’estate

Le parole del direttore sportivo poco prima della partita contro l’Inter riguardo l’interesse per il proprio giocatore

L’Inter ha intenzione di continuare la sua ricostruzione dopo l’addio della scorsa estate di assi del calibro di Lukaku e Hakimi. L’obiettivo di Marotta, infatti, è quella di continuare a restare ai vertici della Serie A e inserirsi nell’élite del calcio europeo, dove già quest’anno è arrivato un grande risultato. Non era mai successo, negli ultimi anni, che i nerazzurri superassero la fase a gironi di Champions. Le cose si fanno per bene giorno dopo giorno e nei prossimi mesi potrebbe esserci un rinforzo in difesa.

Resta da capire la situazione legata a Stefan de Vrij, che potrebbe lasciare la prossima estate. Per Bastoni e Skriniar, invece, sembra sempre più probabile la permanenza. E Marotta pare molto interessato a Gleison Bremer, destinato a lasciare il Torino a fine stagione dopo la grande esperienza che sta avendo con Juric. Tra l’altro, il brasiliano è anche andato a segno contro l’Inter.

Inter, le parole di Vagnati su Bremer

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Inter interessata a Bremer? Non c’è nulla di concreto, per il momento. Il focus è sulla stagione, noi e loro dobbiamo ancora disputare tante partite. Bremer è un giocatore in grado di poter stare in un top club, in Italia e in Europa”. Parole chiare del ds granata, che ha preferito glissare sull’argomento club nerazzurro sul difensore brasiliano.

Tuttavia, Vagnati non ha escluso una sua partenza per la prossima estate, definendo Bremer un grande giocatore in grado di poter stare in un top club. E quindi anche nell’Inter: entrambi sarebbero avvantaggiati visto l’utilizzo della difesa a tre di Inzaghi.