Tutto pronto per il fischio di inizio di Torino-Inter, gara delle 20:45 del ventinovesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Torino-Inter, match delle ore 20.45 che chiude la domenica della ventinovesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico Grande Torino, la formazione granata di Ivan Juric ospita i nerazzurri di Simone Inzaghi. L’obiettivo della squadra ospite sono, senza dubbio, i tre punti per provare a restare in scia al Milan di Stefano Pioli, in cima alla testa della classifica. Senza i tre punti i lombardi resterebbero al terzo posto vista la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti contro il Verona di Igor Tudor.

Per i granata di Juric, invece, non è un buon momento. I padroni di casa hanno raccolto solo tre punti nella ultime sei giornata di campionato. L’ultima vittoria risale addirittura allo scorso 15 gennaio, quando si imposero per 2-1 sulla Sampdoria.

Torino-Inter, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. All. Juric. A disp. Gemello, Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Linetty, Ola Aina, Ricci, Warming, Seck, Sanabria, Pjaca, Pellegri, Zaza.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi. A disp. I. Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Kolarov, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Caicedo.