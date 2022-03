“Pessime notizie per Mancini…”: Italia, una “nuova” minaccia per i play-off

A pochi giorni dai play-off per i Mondiali in Qatar del 2022, arriva una pessima notizia per l’Italia. Il CT Mancini è avvertito.

Il play-off per i Mondiali in Qatar del prossimo inverno inizieranno a breve. Nonostante le incognite legate al conflitto in Ucraina, il gruppo dell’Italia non sarà stravolto. Gli azzurri dovranno vedersela contro la Macedonia del Nord nel primo match e successivamente contro la vincente tra Turchia e Portogallo.

Proprio il match contro i lusitani rappresenta la maggiore incognita per gli azzurri del CT Mancini, con almeno una delle ultime due nazionali campioni d’Europa che rischia di non giocare la massima rassegna iridata in Qatar. Nel Portogallo, inutile nasconderlo, lo spauracchio è il pluri pallone d’oro Cristiano Ronaldo, recentemente tornato in grande spolvero.

Come titolato oggi in prima pagina dal Corriere dello Sport, la ‘rinascita’ di Cristiano Ronaldo, che stava vivendo un momento decisamente no, è una bruttissima notizia per Roberto Mancini e per tutta l’Italia calcistica. L’ex attaccante di Juventus e Real Madrid infatti sembra essere tornato in ottima forma. E un giocatore della sua classe non può che fare paura in queste condizioni.

Ronaldo, la rinascita che fa paura all’Italia

O l’Italia o Cristiano Ronaldo. Al mondiale ci andrà solo uno, Macedonia del Nord e Turchia permettendo. L’attaccante dello United, dopo un periodo di appannamento e feroci critiche da parte degli addetti al lavori, ieri ha messo le cose in chiaro.

Nel big match tra il suo United e il Tottenham di Antonio Conte, Ronaldo è salito sugli scudi ed ha letteralmente fatto impazzire l’ex tecnico di Juventus e Inter che non è mai riuscito a trovare le contromisure per arginare il suo talento. Al termine del match Ronaldo si è portato il pallone a casa, grazie ai suoi tre gol che oltretutto ne fanno il miglior marcatore di tutti i tempi.