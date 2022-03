Torino-Inter, pari e polemiche: Inzaghi scende al terzo posto

Sanchez evita la sconfitta a Simone Inzaghi nel finale: la partita tra Torino e Inter termina 1-1 tra le polemiche

Si è conclusa l’importantissima sfida tra Torino e Inter. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata hanno fornito una grandissima prestazione, mettendo quasi sempre in difficoltà i nerazzurri. Decisivo è stato però il gol di Sanchez per l’1-1 negli ultimi minuti di gara. La prima frazione di gioco caratterizzata anche da tante polemiche arbitrali, soprattutto per il mancato rigore assegnato al Toro per un fallo di Ranocchia su Belotti. Un fallo che avrebbe cambiato le sorti della gara dopo l’1-0 di Bremer.

Un colpo netto, quello ricevuto dal centravanti della nazionale italiana. E per questo sono nate diverse polemiche, anche in seguito alla ricostruzione live di Luca Marelli. Una decisione, quella dell’arbitro Guida, che ha permesso ai nerazzurri di restare in partita. Insieme anche alle occasioni sprecate da parte del Torino: in particolare, la posizione di Brekalo ha dato molto fastidio alla difesa dell’Inter. Lo stesso croato ha graziato i nerazzurri dopo aver scartato anche Handanovic.

Torino-Inter, i nerazzurri si fermano

La stessa Inter ha avuto diverse occasioni per segnare l’1-1, ma Berisha è stato molto bravo a serrare la porta, come per esempio su Dimarco nella ripresa. Ma ciò che più è balzata all’occhio è la difficoltà che i nerazzurri hanno avuto senza Marcelo Brozovic, indubbiamente il più difficile da sostituire nell’undici titolare. Non ci sono sostituti, infatti, in grado di saper giocare come centrale in un centrocampo a cinque.

Ed è per questa che c’è stata tanta difficoltà nella costruzione dell’azione. Inoltre, non era da sottovalutare l’assenza di de Vrij. Il Torino ha comunque continuato a spingere dopo l’1-0, anche nel finale di partita. Il pareggio è arrivato infatti grazie a Sanchez dopo il 2-0 fallito da Pobega. Con questo pareggio, l’Inter non ha più il destino nelle proprie mani e, vincendo il recupero col Bologna, sarebbe comunque a -1 dal Milan primo. Si prospetta un campionato sempre più entusiasmante in queste ultime nove giornate.

Classifica Serie A

Milan 63 (29 partite giocate); Napoli 60 (29); Inter 59 (28); Juventus 56 (29); Roma 48 (29); Atalanta 48 (28); Lazio 46 (28); Fiorentina 46 (28); Verona 41 (29); Sassuolo 40 (29); Torino 35 (28); Bologna 33 (28); Empoli 32 (29); Udinese 30 (27); Spezia 29 (29); Sampdoria 26 (29); Cagliari 25 (29); Venezia 22 (27); Genoa 19 (29); Salernitana 16 (27).