“Era rigore netto”: Torino-Inter, l’errore fa imbufalire i tifosi

Tantissime polemiche durante Torino-Inter per la decisione di Guida di non assegnare il rigore ai granata per un fallo di Ranocchia

Il Torino e l’Inter stanno giocando contro in questa ultima partita di una domenica apparentemente tranquilla. Apparentemente, perché ci ha pensato Gleison Bremer a infiammare la partita con il gol del vantaggio per i granata. Una partita giocata a mille da parte della squadra di Ivan Juric, apparso molto nervoso. Tanto che Guida lo ha anche ammonito nel corso del primo tempo. Ma non è stato questo l’episodio che sta scatenando polemiche.

Il Torino, dopo il vantaggio, ha continuato ad attaccare e Andrea Belotti si è ritrovato in area di rigore. Il centravanti della nazionale italiana ha subito fallo da Andrea Ranocchia, con l’arbitro Guida che ha lasciato inizialmente correre. Tuttavia, il direttore di gara è stato richiamato dal VAR Massa per valutare meglio l’intervento.

Torino-Inter, polemiche per il rigore

Una volta richiamato al VAR, Guida ha deciso di non assegnare il rigore al Torino, nonostante il fallo di Ranocchia ci fosse. Il difensore dell’Inter, infatti, non tocca il pallone ma solo la gamba d’appoggio di Belotti. Anche il commentatore DAZN Luca Marelli ha affermato che fosse rigore netto.

Ma Guida non è stato dello stesso avviso, tanto che ha preferito lasciar proseguire il gioco come se nulla fosse. Un episodio che ha fatto infuriare anche i tifosi sui social, convinti dell’errore da parte dell’arbitro. Insomma, ci saranno tante polemiche nel post-partita per ciò che si sta giocando l’Inter insieme a Milan, Napoli e Juventus.