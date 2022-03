“Mi ha detto che…”: Torino, la rivelazione sul mancato rigore contro l’Inter

Il Torino pareggia contro l’Inter e recrimina nell’immediato post partita. Il ds Vagnati svela il dialogo con l’arbitro nell’intervallo.

Torino-Inter è finita da poco. Un 1-1 che non rende felice nessuna delle due squadre e che dà il via alle polemiche post partita. Il motivo? Il calcio di rigore non assegnato al Torino dal direttore di gara Guida nel primo tempo del match allo stadio Olimpico Grande Torino.

Al minuto 36, infatti, c’è stato un episodio piuttosto controverso che ha scatenato i tifosi: Ranocchia scalcia Belotti che cade in area di rigore. Il direttore di gara fa cenno di rialzarsi all’attaccante granata ed il VAR conferma la decisione dell’arbitro senza richiamarlo all’on field review. Una scelta che ha dato il via ad innumerevoli proteste, prima sui social da parte dei tifosi e poi in diretta tv su ‘DAZN’.

Torino-Inter, il ds Vagnati sul rigore non fischiato a Belotti

Il direttore sportivo Davide Vagnati si è presentato ai microfoni di ‘DAZN’ nell’immediato post partita. Il dirigente granata ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta TV: “Abbiamo grande rispetto per le decisioni. Quello che è successo è oggettivo. Io penso che ci sono due errori. Non dare il rigore in diretta è già un errore. Questo è rigore ancor prima di andare al VAR. E’ un errore due volte. Se ne abbiamo parlato? Sono andato dall’arbitro e gli ho chiesto il motivo”.

Poi prosegue: “Nell’intervallo sono andato dall’arbitro e gli ho detto che ‘era rigore tutta la vita’. Lui ha risposto ‘Se il VAR non mi chiama evidentemente ho fatto la scelta giusta’. Questo è un rigore che non si può non fischiare. Se c’è un rigore ce lo devono dare. Ci sta sbagliare, però l’ha visto e non ha fischiato. E’ inaccettabile onestamente. E’ una gara che avevamo vinto e che alla fine non abbiamo vinto”.