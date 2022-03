Juventus-Villarreal, un altro big salta il match: pessima notizia per i tifosi

Un problema di formazione in più per Max Allegri a poche ore dalla sfida con il Villarreal: la Juventus deve rinunciare a un difensore

Sette punti di distanza dal primo posto, la Juventus può regalarsi un finale di campionato da favola sebbene Massimiliano Allegri abbia già archiviato il discorso qualche settimana fa quando ha detto di non vedere chance di scudetto per la sua squadra. I bianconeri impegnati per finire comunque nel miglior modo possibile in Serie A, restano in lizza anche per la Coppa Italia e la Champions League.

Mercoledì, in particolare, fondamentale sfida con il Villarreal che arriverà all’Allianz Stadium dopo l’1-1 della partita d’andata. Il tecnico bianconero dovrà fare i conti con un’assenza importante nel reparto arretrato.

Juventus, Leonardo Bonucci salterà il match col Villarreal: il difensore dovrebbe rientrare con la Salernitana

‘TuttoSport’ ha fatto il punto sugli infortunati che in questo momento affollano l’infermeria della Juventus. Da ciò è emerso che Leonardo Bonucci non ci sarà contro il Villarreal. Il difensore laziale necessita ancora di altri cinque giorni prima di rientrare. Sebbene sia un tempo minimo è comunque insufficiente a consentirgli di esserci contro gli spagnoli di Unai Emery. Sarà la prima partita in Champions League senza Bonucci per la Juventus in questa stagione.

Il difensore dunque dovrebbe esserci pure in occasione degli impegni della Nazionale di Roberto Mancini decisivi per la qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar previsto fra novembre e dicembre di quest’anno.

Per Bonucci prosegue il momento fortemente condizionato dai problemi fisici. Il centrale ha totalizzato soltanto quattro presenze in questo 2022 fino a questo momento.

Potrebbe esserci invece Paulo Dybala. L’argentino dovrebbe essere convocato per il match di Champions League, dopo essersi perso la gara d’andata e le ultime tre di campionato per l’ennesimo problema fisico. Anche Giorgio Chiellini verso la convocazione.

‘TuttoSport’, come detto, ha parlato pure dello stato degli altri infortunati. Denis Zakaria rientrerà tra due settimane. Per Weston McKennie saranno necessari invece 50 giorni.

Molto più lunghi i tempi di recupero per Federico Chiesa e Kaio Jorge. L’attaccante italiano si rivedrà fra cinque mesi. Ne serviranno sette invece al brasiliano. Per entrambi dunque l’appuntamento è per la prossima stagione.