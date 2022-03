Torino-Inter, che batosta: duro provvedimento, arriva l’annuncio

In Torino-Inter, la mancata segnalazione del fallo da rigore che tanto sta facendo parlare di sé costerà caro ai protagonisti della partita

Anche questa giornata ha lasciato in eredità il malessere per alcune decisioni arbitrali. In maniera particolare, non si spegne il clamore intorno alla mancata assegnazione del calcio di rigore reclamato dal Torino per il presunto fallo di Ranocchia su Belotti. Un intervento che dalle immagini trapelate attraverso il Var e la televisione non ha sembrato lasciare spazio a dubbi.

In quel momento, i granata di Ivan Juric erano in vantaggio per 1-0 per effetto del calcio di rigore di Bremer. Il risultato è rimasto in bilico fino al termine quando l’Inter è riuscita a raddrizzare la partita con un gol di Alexis Sanchez nel recupero. L’eventuale 2-0 del Torino avrebbe però cambiato totalmente il volto della sfida. Sotto accusa sono finiti Guida e Massa e nei loro confronti adesso sarà adottata una decisione dura.

Serie A, stop per Guida e Massa: salteranno almeno tre partite di campionato dopo l’episodio Ranocchia-Belotti

‘La Gazzetta dello Sport’ ha anticipato la misura che sarà adottata nei confronti di Marco Guida e Davide Massa, rispettivamente direttore di gara e Var del match di ieri sera tra Torino e Inter. I due saranno fermati per almeno 3-4 turni, scrive la rosea.

Il fallo di Ranocchia su Belotti ha fatto parlare tanto in queste ore. L’intervento del difensore dell’Inter tuttavia non è stato sanzionato da Guida. Nessun intervento è poi arrivato dal Var, che non ha chiamato all’on field review l’arbitro. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi fermerà ora entrambi per circa un mese di stop nel massimo campionato.

Curiosamente, Massa sarà invece regolarmente in capo in occasione della sfida di Champions League di mercoledì sera tra Lilla e Chelsea per cui il fischietto di Imperia è stato già designato negli scorsi giorni dall’Uefa. Lo stop in campo nazionale risulterà invece immediato.

Guida e Massa non torneranno a dirigere in Serie A almeno fino al trentatreesimo turno quando la competizione per ogni zona della classifica arriverà alla volata finale.