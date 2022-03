“Chiudiamo il VAR…”: polemiche Torino-Inter, lo sfogo spiazza tutti

Grandi polemiche per il contatto in area di rigore tra Ranocchia e Belotti durante Torino-Inter: errore dell’arbitro decisivo e critiche al VAR

Episodio gravissimo capitato durante la partita tra Torino e Inter. Inizialmente in vantaggio con Gleison Bremer, i granata hanno subito il pareggio nel finale grazie a un gol di Alexis Sanchez. Dopo l’1-0 del Toro, però, ci sono state delle polemiche per il mancato rigore assegnato ai granata per un fallo di Ranocchia su Belotti. Un fallo netto, col difensore nerazzurro che non tocca mai il pallone, ma prende invece la gamba d’appoggio dell’attaccante.

E quando il campionato si gioca punto a punto, questi episodi possono risultare decisivi alla fine. Tante ricevute le critiche dall’arbitro Guida e dal VAR Massa. Davanti ai microfoni di DAZN si sono presentati il direttore sportivo Davide Vagnati e l’allenatore Ivan Juric, entrambi increduli della decisione presa dalla direzione arbitrale. E dell’utilizzo del VAR ha parlato Fabio Caressa, lasciandosi andare a uno sfogo non indifferente.

Torino-Inter, lo sfogo di Caressa per il rigore non dato ai granata

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Il VAR c’è, ma si lascia tutto agli arbitri in campo. Le polemiche ci sono per Torino-Inter, ma anche per il rigore assegnato alla Roma, perché stanno usando male l’On Field Review. Se dobbiamo usare il VAR così, è meglio chiuderlo. Non dobbiamo fare i britannici se siamo italiani, è inutile”. Poi si sofferma maggiormente sul contatto tra Ranocchia e Belotti.

Ecco Caressa sull’episodio: “La foto lascia pochissimi dubbi, si vede nettamente che Ranocchia prende il piede d’appoggio di Belotti. La dinamica non lascia dubbi, è il pallone si muove perché è Belotti che lo tocca”