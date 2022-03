Calciomercato Inter, i tifosi sognano: in arrivo la firma del big

Arrivano ottime notizie per l’Inter: Marotta è vicinissimo ad ottenere la firma del big, i tifosi e Simone Inzaghi possono esultare.

L’Inter con un occhio guarda alla serratissima lotta Scudetto che la vede impegnata in una corsa all’ultimo punto con Napoli e Milan. Corsa che nelle ultime giornate ha visto anche il ritorno di una Juventus precedentemente data fuori dai gioco. Dall’altro si guarda anche al mercato e alle situazioni future.

Se da un lato la dirigenza nerazzurra deve registrare la volontà di Vidal di lasciare Milano per tornare in Sudamerica, dall’altro Marotta è pronto a piazzare un rinnovo di contratto importantissimo che certamente accontenterà Inzaghi e farà felicissimi i tifosi.

Milan Skriniar, uno dei pilasti dell’Inter scudettata, è vicinissimo ad apporre la sua firma sul rinnovo di contratto. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il difensore slovacco è davvero ad un passo da un rinnovo di contratto a lungo cercato e altrettanto a lungo desiderato dai tifosi.

Inter, Srkiniar ad un passo dal rinnovo le cifre

Per Skriniar si tratterebbe di una vero e proprio legame con i nerazzurri. Il difensore slovacco sarebbe in procinto di firmare un rinnovo fino al 2026 il che, considerando che è un classe ’95, significherebbe un rinnovo fino a 31 anni, legando il fulcro della sua carriera ai nerazzurri.

Riguardo le cifre, le indiscrezioni parlano di un ingaggio compreso tra i 4 e i 5 milioni di euro, decisamente più vicino a questa seconda cifra. Un sacrificio da parte della dirigenza dell’Inter anche per venire incontro al tecnico Simone Inzaghi che ha in Skriniar uno dei suoi punti cardine in difesa. Senza dimenticare comunque il parere più che favorevole da parte dei tifosi, ben contenti che la società nerazzurra abbia deciso di non sacrificare un big sull’altare di qualche eventuale conto di bilancio.