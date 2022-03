Calciomercato Inter, il big ai saluti? L’annuncio gela Marotta

Brutte notizie per l’Inter sul fronte mercato. L’annuncio in diretta costringe Marotta a rivedere la sue strategie di calciomercato.

Il pensiero dei tifosi dell’Inter, dei calciatori e del tecnico Simone Inzaghi è tutto per il tiratissimo finale di stagione che vede ben quattro squadre in lotta per lo Scudetto. Il pari di ieri contro il Torino, unito alle vittorie di Milan, Napoli e Juve ha fatto perdere un po’ di terreno ai nerazzurri che però sono ansiosi di recuperare già dalla prossima sfida.

La dirigenza però, accanto al presente e alla lotta Scudetto, guarda anche al futuro e al prossimo mercato. Una brutta notizia però potrebbe costringere Marotta a rivedere alcuni piani. Arturo Vidal infatti ha lasciato intendere che la sua avventura in nerazzurro è terminata.

Il centrocampista ex Juventus e Bayern Monaco infatti, durante una diretta a TNT Sport ha dichiarato che a fine stagione il pensiero di tornare in Sudamerica lo sta tentando. Vidal ha il contratto in scadenza a giugno e quindi potrebbe facilmente liberarsi da qualsiasi vincolo con i nerazzurri.

Inter, Vidal ai saluti? Tentazione Flamengo

La domanda precisa riguardava una sua avventura al Flamengo, squadra per cui Vidal ha sempre avuto una certa simpatia: “Sogno di giocare lì, non lo nascondo. Non so quando accadrà, ma spero presto. Se l’allenatore e la dirigenza mi vorranno state certi che farò il possibile per andarci.”

Vidal ha poi chiarito che il suo futuro è sempre più lontano dall’Inter. “Il mio capitolo europeo si può anche chiudere. Non so se sarà così, ma di certo spero di tornare quanto prima in Sudamerica. Voglio vincere la Copa Libertadores, sarebbe un’emozione grandissima. Al pari della Champions League che purtroppo non sono mai riuscito a vincere. Se torno in Sudamerica di certo lo faccio per continuare ad essere un calciatore importante e di livello.”