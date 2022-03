“Mancano solo le firme”: Milan, accordo chiuso e annuncio in vista

Il Milan vuole continuare a mantenere il primo posto in classifica e intanto conosce quale sarà la prima operazione della prossima stagione

Il Milan di Stefano Pioli viaggia in prima posizione a nove giornate dalla fine. I rossoneri quest’anno sembrano accarezzare lo scudetto con molta più concretezza rispetto alla scorsa stagione. La formazione milanista comanda in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli e quattro sull’Inter, che ha anche una partita in meno. I tifosi del Milan non vogliono risvegliarsi.

Alcuni addii eccellenti non hanno impedito al Milan di puntare alla parte alta della classifica. I rossoneri hanno ormai messo in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League e pertanto non hanno nessuna intenzione di cambiare le proprie strategie di mercato. Anche se in alcuni casi potrebbero sembrare indigeste. Un terzo caso si appresta ad agitare l’estate rossonera.

Milan, addio definitivo a Kessié: il centrocampista lunedì ha trovato un accordo con il Barcellona

Il centrocampista rossonero Franck Kessié sembra aver già trovato la prossima destinazione. Il giornale catalano ‘Sport’ riporta di un accordo già raggiunto con il Barcellona. I blaugrana, secondo il giornalista Gerard Romero, avrebbero raggiunto un accordo questo lunedì con il milanista. Il Barcellona da alcuni mesi era già accostato all’ivoriano.

Kessié diventerà il terzo calciatore perso dal Milan a parametro zero nel giro di un anno. I rossoneri hanno intrapreso una politica precisa al momento di approntare la gestione dei rinnovi di contratto. Una scelta forte che ha già visto l’addio di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Sarebbero il secondo rinforzo del Barcellona per Xavi in vista della prossima stagione. Il tecnico, infatti, dovrebbe ricevere pure Andreas Christensen. Il difensore norvegese si libererà dal Chelsea e avrebbe già un accordo con i blaugrana.

L’arrivo di Frack Kessié aumenterebbe il peso e la competenza nel reparto mediano del Barcellona che a questo punto potrebbe cedere il canterano Riqui Puig, sempre più ai margini del progetto tecnico.