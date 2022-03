Inter, è tutto pronto: entro sabato l’annuncio che Inzaghi aspettava

Per Inzaghi buone notizie in arrivo: il tecnico potrebbe ricevere un importante regalo da Marotta già prima del match con la Fiorentina

Il pareggio con il Torino ha allontanato l’Inter dalla vetta. In poco tempo, i nerazzurri si sono allontanati dal primo posto dopo aver espresso continuità per un paio di mesi. Simone Inzaghi però sta vivendo il primo periodo difficile sulla panchina nerazzurra. Gli addii estivi di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi cominciano ad avere delle ripercussioni.

La sconfitta con il Liverpool, battuto 1-0 al ritorno dopo aver perso con due gol di scarto nel match d’andata, ha inoltre estromesso l’Inter dalla Champions League. I nerazzurri da qui a fine stagione proveranno a riacciuffare il primo posto e aggiungere in bacheca anche la Coppa Italia dopo lo 0-0 con i cugini del Milan nella semifinale d’andata. Beppe Marotta intanto lavora sul futuro della squadra e lo fa blindando una pedina di grande importanza nello scacchiere tattico.

Inter, Marcelo Brozovic rinnova fino al 2026: il centrocampista firmerà il nuovo contratto entro sabato

Il centrocampista è il totem del centrocampo dell’Inter. Ogni volta che viene meno lui, la squadra di Simone Inzaghi sembra soffrire. In estate Beppe Marotta tenterà di trovare un rincalzo che possa aiutare a far passare inosservata la sua assenza. Prima però il dg interista suggellerà il suo rinnovo di contratto. Manca soltanto la firma mentre l’intesa, alla quale hanno lavorato il suo nuovo agente croato-australiano Nikola Mandic, il padre e la sua avvocatessa di fiducia, è già stata raggiunta.

Il calciatore, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, dovrebbe aggiungere la firma al contratto prima del match con la Fiorentina previsto per sabato.

Brozovic guadagnerà 6 milioni netti a salire. A questa cifra si aggiungono poi altri bonus.

L’opera di Marotta però non terminerà qui perché durante o dopo la sosta avrà altri incontri: Handanovic, Perisic e anche Skriniar. Le prime due questioni avranno priorità in quanto il portiere e l’esterno sinistro sono in scadenza a giugno.