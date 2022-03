Calciomercato Milan, i tifosi possono sognare: super colpo a zero

Il Milan è al lavoro per un super colpo a parametro zero: due giocatori seguiti che militano in Premier League da parte di Maldini

Il Milan vuole vincere il campionato per la prima volta dal 2011. La ricostruzione di Paolo Maldini procede benissimo, malgrado i brutti risultati in Champions League. A fine anno dovrebbe dire addio Franck Kessie, che ha rifiutato il rinnovo di contratto coi rossoneri e probabilmente andrà al Barcellona. Ma il Milan non farà una piega, proprio come successo con Donnarumma e Calhanoglu. E punta anche a rinforzare altri ruoli.

Il Milan, infatti, cerca un attaccante dopo l’addio di Pellegri. Ibrahimovic e Giroud hanno un’età molto avanzata e non danno tante garanzie dal punto di vista fisico. E Paolo Maldini sta valutando alcuni nomi dalla Premier League. Obiettivi a parametro zero, gente che rientra poco nei piani del proprio club che in Serie A -vista la bassa qualità del campionato- farebbe la differenza.

Milan, doppio obiettivo dalla Premier

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, il Milan sta seguendo attentamente Divock Origi e Alexandre Lacazette. I due attaccanti si svincoleranno rispettivamente da Liverpool e Arsenal. Non rinnoveranno il proprio contratto: per il francese si sarebbe già mosso José Mourinho, che vorrebbe accoglierlo alla Roma per avere un degno sostituito -e perché no, compagno di reparto- di Abraham.

Al momento, tra i due sembra in vantaggio Origi. Che è un classe ’95 che ha grande esperienza a livello internazionale. Da anni è infatti il sostituto di Roberto Firmino, anche se ha trovato poco spazio in questa stagione. Un altro dei parametri zero in fase di valutazione sulla lista di Maldini è anche Andrea Belotti, che lascerà il Torino.