Calciomercato Milan, occhio al super colpo: ecco il pupillo di Mancini

Il Milan sembra ormai prossimo a stringere un colpo per la prossima stagione che chiuderebbe un inseguimento durato anni.

Il Milan, rinato dopo molti anni difficili sotto la guida del fondo Elliott e di Stefano Pioli in panchina, sogna lo Scudetto a ragione. Dopo aver parlato a lungo di exploit e rendimento superiore alla qualità sulla carta, gli addetti ai lavori si sono dovuti arrendere alla realtà dei fatti. E cioè che il Diavolo, piaccia o non piaccia, può davvero vincere il titolo.

Una vera e propria impresa, quella rossonera, arrivata dopo sessioni di mercato deludenti, che hanno visto campioni andarsene a zero (Donnarumma, Calhanoglu, prossimamente Kessié, forse Romagnoli) e vere e proprie scommesse in entrata. Tra queste anche quelle relative ai bomber Ibrahimovic e Giroud, per molti arrivati a Milano ormai in età troppo avanzata e capaci invece di alternarsi e dare al Diavolo i gol che servivano.

Sembra evidente però che, indipendentemente da come finirà questa stagione, in attacco sarà necessario rinforzare la rosa con un elemento più giovane ma allo stesso tempo affidabile. Magari a parametro zero, con esperienza e – perché no? – tifosissimo del Milan. Un identikit che conduce al “Gallo” Andrea Belotti.

Milan-Belotti, a giugno si può fare

Come riporta Tuttosport in edicola oggi, l’attaccante del Torino si svincolerà a fine stagione e soltanto allora, ufficialmente, prenderà una decisione sul proprio futuro. Difficile però che resti in granata, dove è considerato una bandiera: Belotti è arrivato a un punto della carriera in cui vuole una svolta, un grande club capace di giocare le coppe e di vincere.

Per questo motivo, oltre che per la nota passione per i colori rossoneri, il Milan sarebbe in cima alla sua lista di gradimento. E per questo avrebbe preso tempo in attesa di una telefonata da Milanello. Un vero e proprio assist per Maldini, che garantendo all’attaccante uno stipendio importante potrebbe assicurare a Pioli il centravanti per il Diavolo del futuro.

Nel giro della Nazionale, Belotti è un pupillo del ct Roberto Mancini, che lo ha sempre considerato la prima alternativa a Ciro Immobile. In azzurro il Gallo ha disputato 41 partite e segnato 12 gol, vincendo EURO 2021, mentre con la maglia del Torino le presenze a oggi sono 243 e le reti ben 109.