DIRETTA Bayer Leverkusen-Atalanta: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Bayer Leverkusen-Atalanta, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Bayer Leverkusen-Atalanta, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2021/2022. Alle ore 18:45, la formazione tedesca di Soane ospita alla BayArena i bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini. Il club italiano, dopo il 3-2 nella gara di andata al Gewiss Stadium, si gioca la qualificazione al prossimo turno e l’approdo ai quarti di finale del torneo europeo.

I padroni di casa non hanno squalificati, ma Soane dovrà fare a meno di Frimpong, Schick e Wirtz, indisponibili per il match di oggi. Gasperini, invece, ha la squadra quasi al completo: gli unici due indisponibili sono Zapata e Miranchuk. A dare il via al match è il francese Letexier, coadiuvato dagli assistenti Mugnier e Rrahmouni. Al VAR, invece, il duo formato da Brisard e Willy.

Bayer Leverkusen-Atalanta, le probabili formazioni

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tah, Tapsoba, Bakker; Demirbay, Palacios, Aranguiz, Adli; Diaby, Alario, Azmoun. Allenatore: Soane. A disposizione: Grill, Lomb, Kossounou, Paulinho, Andrich, Fosu-Mensah, Sinkgraven, Hincapié, Bellarabi.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Djimsiti, Scalvini, Maehle, Pezzella, Pessina, Pasalic, Boga, Mihaila.