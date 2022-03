Atalanta, mani nei capelli per Gasperini: la tegola è pesantissima

Tegola molto pesante per l’Atalanta: Gian Piero Gasperini deve fare a meno di un altro dei suoi gioielli, sostituito in Europa League

L’Atalanta sta disputando gli ottavi di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen alla Bayer Arena. L’obiettivo è portare a casa un risultato positivo, che in virtù del 3-2 del Gewiss Stadium, permetterebbe alla squadra di Gasperini di approdare ai quarti. Non sarà semplice, soprattutto per le qualità offensiva dei tedeschi. Il Leverkusen è al terzo posto in Bundesliga e in questa stagione ha dimostrato di essere una squadra ostica per tutte le sue avversarie.

Qualcosa in difesa, però, concede sempre. La filosofia offensiva del Bayer Leverkusen non è mai cambiata nel corso degli anni. E per contenere la foga di Diaby & Co., Gasperini non potrà affidarsi a Rafael Toloi. Il difensore italo-brasiliano è infatti stato sostituito dopo pochi minuti dall’inizio della partita per un infortunio. Una brutta notizia per l’Atalanta che sta già facendo a meno di Duvan Zapata da un bel pezzo.

Bayer Leverkusen-Atalanta, infortunio per Toloi

Al 10′, Toloi è stato sostituito da Gasperini che ha mandato in campo Djimsiti. Il difensore italo-brasiliano è uscito in lacrime per l’infortunio muscolare, in particolare al flessore della coscia destra. Un problema che lo ha costretto a uscire addirittura in barella. E a questo punto è a rischio anche la convocazione con l’Italia per i prossimi playoff Mondiali. Non è il primo calciatore che rischia di saltare i playoff per infortunio.

Chiesa ha finito la stagione in anticipo e le condizioni di Bonucci e Chiellini tengono in apprensione Mancini. Ecco perché uno come Toloi, nel gruppo dei Campioni d’Europa fa molto comodo. Anche per la sua propensione a giocare sull’out destro, con la difesa che in fase di possesso diventa a tre.