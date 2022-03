“Non succederà”: Atalanta, l’annuncio toglie le speranze a Gasperini

Tanta ansia in casa Atalanta per le condizioni di Duvan Zapata, che non si è ancora ripreso dall’infortunio

L’Atalanta nelle ultime settimane ha avuto diverse difficoltà in campionato. I risultati negativi hanno portato, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini a essere a -6 dalla Juventus con una partita ancora da recuperare. A influire su questa situazione sono stati anche gli infortuni, soprattutto nella fase offensiva. Per un periodo di tempo, la squadra bergamasca non poteva contare né su Muriel e né su Zapata, con Piccoli ceduto a gennaio.

Muriel, che ha giocato diverse partite non al 100% vista l’emergenza, si è però ripreso. E il Bayer Leverkusen se n’è accorto, vista la partita che ha giocato all’andata. Ma il problema ora è legato a Duvan Zapata. Il centravanti colombiano è alle prese con un infortunio al tendine rotuleo e non è detto che tornerà presto. A tal proposito, è intervenuto il dg Umberto Marino.

Bayer Leverkusen-Atalanta, Marino parla di Zapata

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “Duvan Zapata segue il suo percorso, noi siamo ottimisti, ma non vogliamo anticipare i tempi. Sarà a disposizione solo quando sarà al 100%”. Insomma, i tempi non saranno anticipati per alcun motivo. C’è preoccupazione visto che gli infortuni patiti dal colombiano sono stati diversi dal 21 dicembre 2021 in poi. Si è anche parlato di stagione finita in anticipo.

Ai tifosi dell’Atalanta e a Gasperini non resta che sperare che Zapata si riprenda presto. Nel frattempo, il terminale offensivo principale è Luis Muriel, che insieme a Malinovskyi vogliono portare i bergamaschi in fondo all’Europa League. Un’occasione anche per tentare l’assalto alla qualificazione in Champions, apparsa complicata attraverso la Serie A da quando la Juventus ha acquistato Vlahovic.