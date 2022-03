Mondiali, Mancini adesso trema: l’ufficialità spiazza il ct

Uno dei centrocampisti di Mancini finisce out in vista del delicato appuntamento che riguarda l’Italia per conseguire il passo Mondiale

Roberto Mancini con tutta probabilità dovrà ripensare la sua lista dei convocati. Il ct Azzurro infatti si appresta a comunicare le delicate scelte per gli spareggi playoff validi per ottenere uno dei pass ancora a disposizione per Qatar 2022. Uno dei suoi centrocampisti, infatti, è da considerare out.

Massimiliano Allegri però nella giornata di oggi ha ricevuto un’altra brutta notizia a pochi giorni dalla partita contro la Salernitana in cui dovrà subito reagire al fragoroso scivolone dell’Allianz Stadium contro il Villarreal di Unai Emery. Contro i granata, il tecnico juventino dovrà rinunciare a uno dei suoi centrocampisti. Sarà però una tegola soprattutto per Roberto Mancini.

Juventus, Locatelli positivo al Covid: non ci sarà con la Salernitana, a rischio anche la Nazionale

Con un comunicato, la Juventus ha annunciato la positività al Covid-19 di Manuel Locatelli. Il centrocampista bianconero era in campo ieri sera nella sfida con il Villarreal e non è stato esente da critiche per la sua prestazione. Il calciatore, come riferito dalla società di Andrea Agnelli, è stato già posto in isolamento, come d’accordo con l’autorità sanitaria locale.

Il calciatore, a questo punto, rischia concretamente di saltare la nazionale. Roberto Mancini ufficializzerà la lista dei convocati per gli importanti spareggi playoff per il Mondiale nella giornata di domani. L’Italia è certa di giocare giovedì prossimo, il 24 marzo, al “Barbera” di Palermo contro la Macedonia del Nord. Se dovesse battere la nazionale in cui gioca pure il “napoletano” Elmas, poi, giocherebbe la finale contro una tra Portogallo e Turchia in trasferta.

A volte le cattive notizie si concatenano l’una con l’altra. Così per la Juventus che pure quest’anno ha rinunciato alla corsa verso la conquista della Champions League agli ottavi di finale. I bianconeri di Max Allegri dovranno ora addolcire il finale di stagione raccogliendo quanto possibile dagli ultimi due mesi. I bianconeri possono conquistare ancora la Coppa Italia (nella semifinale d’andata disputata a Firenze hanno battuto i padroni di casa viola per 1-0 con un’autorete di Lorenzo Venuti nel recupero) e lottare fino all’ultimo in campionato, dove l’obiettivo minimo resta quello del quarto posto.