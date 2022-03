Non solo la Juventus: arriva la sentenza che fa tremare la Serie A

Le big di Serie A non riescono a trovare poi tanti risultati utili consecutivi tra Champions ed Europa League: la sentenza coinvolge non soltanto la Juventus

Il calcio della Serie A fatica a macinare buone prestazioni che permettano alle squadre italiane di andare avanti tanto in Champions League quanto in Europa League. Al momento soltanto l’Atalanta è, infatti, certa dell’accesso ai quarti di finale di Europa League, avendo sconfitto il Bayer Leverkusen. Nella sentenza, però, non viene nominata solamente la Juventus.

Negli studi di ‘Sky Sport’ si stanno rincorrendo le dichiarazioni di diverse personalità, dichiarazioni rilasciate soprattutto dopo la gara giocata nella serata di ieri dalla Juventus. Una sconfitta amara che ha visto il Villarreal segnare ben tre gol sotto gli occhi dei tifosi bianconeri presenti all’Allianz Stadium.

La Juve, perciò, è nel mirino ma non è l’unica. Tra le big italiane, infatti, il Milan non ha superato la fase a gironi, mentre l’Inter non ha superato gli ottavi di finale contro il Liverpool, sprecando l’occasione di riportare il risultato almeno in parità ad Anfield. La stessa Atalanta, sta sì proseguendo la propria corsa in Europa League, ma è stata eliminata nella fase a gironi della Champions (sempre dal Villarreal).

Juventus e non solo, le big di Serie A nel mirino di Condò: “Livello mai stato così basso”

In diretta a ‘Sky Sport’, il giornalista Paolo Condò ha fatto una propria e personale disamina su quanto avvenuto in Europa con le big della Serie A in questa stagione. Nel mirino della sentenza non c’è solamente la Juventus. L’eliminazione pesa ancora sulle spalle dei bianconeri e dello stesso Massimiliano Allegri. Ma ci sono anche le altre squadre, che non sono state in grado di proseguire il percorso europeo per un tempo maggiore.

Come affermato da Condò, infatti: “Abbiamo perso nello scorso mercato estivo i migliori giocatori del campionato. Non è mai stato così basso il livello del nostro campionato negli ultimi dieci anni. Le prestazioni in campo europeo non sono che una diretta conseguenza“.