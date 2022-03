Non solo Locatelli: Juventus, un altro guaio per il club e i tifosi

Piove sul bagnato in casa della Juventus: dopo l’uscita agli ottavi di Champions League e la positività di Locatelli, arriva anche un infortunio

Momento complicato in casa della Juventus, alle prese ancora con un’esclusione dalla Champions League difficile da digerire, dopo la vittoria del Villarreal all’Allianz Stadium. Piove sul bagnato, però, perché oltre all’eliminazione, nella giornata di oggi è stata comunicata anche la positività al Covid di Manuel Locatelli. Non è finita qui. C’è anche l’infortunio di un altro giocatore bianconero.

Si tratta di Marley Aké, attaccante della Juventus, promosso ultimamente in prima squadra da Massimiliano Allegri. Continua perciò l’emergenza per la Juventus, che domenica 20 marzo affronterà in casa la Salernitana alle ore 15:00.

Un’occasione, dunque, per superare e lasciare alle spalle quanto accaduto in Champions League. Ancora una volta la squadra, guidata in questa stagione da Allegri, ha subito lo scotto di essere eliminata alla fase degli ottavi. Il comunicato ufficiale, pubblicato dal club, però non lascia ben sperare sulle condizioni di Aké per i prossimi impegni in campionato.

Juventus, infortunio per Aké: è lesione muscolare, arriva anche il comunicato ufficiale

È ufficiale: Marley Aké ha rimediato, tra le file della Juventus U23, un infortunio nella gara contro il Lecco giocata nella giornata di ieri. La società bianconera, tramite una nota ufficiale, ha quindi comunicato: “Aké nel pomeriggio è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà effettuato un nuovo controllo per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Gli esami strumentali hanno, perciò rilevato una lesione muscolare. Per almeno due settimane Aké sarà out e non potrà neanche essere nuovamente convocato da Massimiliano Allegri in prima squadra. Già in passato il classe 2001, infatti, si è fatto trovare pronto per le gare della prima squadra. Complici anche i tanti infortuni riportati tra i giocatori bianconeri in Serie A. Non solo Manuel Locatelli, dunque, ma anche Aké fermo ai box in questo momento.